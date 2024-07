https://ria.ru/20240702/ssha-1956657859.html

"Тупой и еще тупее". США оказались перед сложным выбором

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Семья уговаривает Джо Байдена не выходить из предвыборной гонки, сообщают западные СМИ. При этом в демократическом лагере буквально требуют от него отказаться от попытки переизбраться на второй срок. К чему приведут амбиции президента — в материале РИА Новости.Семейные ценностиПосле провала на дебатах Байден встретился с женой, детьми и внуками в Кэмп-Дэвиде. Как утверждает The New York Times, 81-летнего политика убеждали в том, что он в состоянии доказать американцам способность проработать на высшем государственном посту еще четыре года. Родственники признают неудачу на дебатах, но все равно верят в победу над Трампом.По данным Associated Press, особенно настойчивыми были жена Джилл и сын Хантер. Стоит напомнить, что в июне присяжные признали Байдена-младшего виновным в даче ложных показаний об употреблении наркотиков при покупке пистолета в 2018-м. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов. Суд должен вынести приговор в ближайшие четыре месяца.Как уточняет The Guardian, по мнению родственников и друзей семьи, в провале на дебатах виноваты советники Байдена. Они слишком много его тренировали, поэтому он устал и выглядел больным. Действительно, президент хрипел, говорил неуверенно и сбивчиво, часто запинался, временами не мог закончить предложение. И не сумел опровергнуть заявление Трампа о том, что итоги выборов в 2020-м фальсифицировали в пользу Байдена.По информации CNN, Байдену рекомендовали избавиться от ряда советников. Известно, что он не любит увольнять сотрудников. Но все же их недоработки в данном случае очевидны.Игры разумаСогласно результатам опроса CBS, после дебатов доля демократов, считающих, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок, достигла 46%. В феврале таких было 36%. Рейтинг падает и из-за возраста президента, и из-за опасений политического кризиса внутри страны.Почти три четверти (72%) избирателей полагают, что у Байдена проблемы с "ментальным и когнитивным здоровьем". Примечательно, что около половины опрошенных (49%) такого же мнения о Трампе.В пятницу Байден обратился к участникам митинга в его поддержку со словами: "Ребята, я хожу уже не так легко, как раньше. Я не говорю так гладко, как раньше. Я не спорю так хорошо, как раньше. Но я знаю, как сказать правду. <…> Я отличаю правильное от неправильного. И я знаю, как выполнить эту работу. <…> Ребята, я даю вам слово: <…> я бы не стал баллотироваться снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу".В Демократической партии спорят, должен ли предстоящий в августе съезд окончательно утвердить Байдена кандидатом в президенты. Конгрессмен от Мэриленда Джейми Раскин сообщил, что эти разговоры — как он выразился, "честные и строгие" — идут на всех уровнях. А спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон сказал, что государством руководит, вероятно, недееспособный человек. И предложил воспользоваться 25-й поправкой к Конституции — передать власть вице-президенту Камале Харрис, передает New York Post.Поворот не тудаГлавный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев допускает, что на такой эффект от дебатов рассчитывали не только республиканцы."Возможно, в окружении Байдена есть люди, уверенные, что он не должен избираться на второй срок, так как не справится со своими обязанностями. Поскольку они в меньшинстве, им хотелось продемонстрировать состояние президента всей стране, и у них это получилось. Однако одного кавалерийского наскока мало, чтобы демократы начали искать нового кандидата. Если эта теория верна, то в ближайшее время противники переизбрания Байдена предпримут еще что-нибудь", — рассуждает он.Но на праймериз Байден заручился поддержкой 99% сторонников Демократической партии, добавляет Васильев. Кроме того, он контролирует от 80 до 90% предвыборного фонда. Наконец, наиболее влиятельные "ослы" публично не высказываются против президента.Старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Алексей Давыдов полагает, что до августовского съезда демократов еще многое может измениться. Однако до выборов остается слишком мало времени, чтобы новый кандидат успел обрести популярность в обществе, достаточную для победы над Трампом."Даже Харрис вряд ли на это способна. Хотя она первая женщина на посту вице-президента США, ей не удалось реализовать этот символический капитал. Мобилизовать демократический электорат должным образом ей не удастся", — пояснил политолог.Тем не менее Байден может надеяться на то, что избиратели проголосуют не за него, а против Трампа — и этого окажется достаточно для победы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Если же выйдет иначе, действующий глава государства не только не переизберется, но и потянет на дно свою партию, так как выборы в конгресс состоятся в один день с президентскими.

