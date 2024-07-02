https://ria.ru/20240702/spg-1956772030.html

В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ - РИА Новости, 02.07.2024

В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ, об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:45

2024-07-02T03:45

2024-07-02T04:57

сша

луизиана

европа

джо байден

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ, об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана. "Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", - говорится в решении инстанции. С иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон. В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику среди прочего со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.

https://ria.ru/20240626/ssha-1955576270.html

https://ria.ru/20240322/ssha-1934823160.html

сша

луизиана

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, луизиана, европа, джо байден, майк джонсон