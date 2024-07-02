В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введенный администрацией Байдена
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ, об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана.
"Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", - говорится в решении инстанции.
С иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику среди прочего со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
Власти 16 штатов США подали иск в суд против Байдена
22 марта, 00:26