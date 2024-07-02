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В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ - РИА Новости, 02.07.2024
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03:45 02.07.2024 (обновлено: 04:57 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/spg-1956772030.html
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ - РИА Новости, 02.07.2024
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ
Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ, об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T03:45
2024-07-02T04:57
сша
луизиана
европа
джо байден
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ, об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана. "Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", - говорится в решении инстанции. С иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон. В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику среди прочего со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
https://ria.ru/20240626/ssha-1955576270.html
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сша, луизиана, европа, джо байден, майк джонсон
США, Луизиана, Европа, Джо Байден, Майк Джонсон
В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

Суд в США снял запрет на экспорт СПГ, введенный администрацией Байдена

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Суд в США снял введенный администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт СПГ, об этом говорится в решении окружного суда штата Луизиана.
"Суд считает, что истцы имеют право на досудебное снятие запрета экспорта СПГ. Соответственно, суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ", - говорится в решении инстанции.
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С иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Байдена нарушило федеральный закон.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику среди прочего со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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