https://ria.ru/20240702/spg-1956728786.html

Не тех предпочли: Европе урезали поставки газа

Не тех предпочли: Европе урезали поставки газа - РИА Новости, 02.07.2024

Не тех предпочли: Европе урезали поставки газа

Диверсифицируя закупки, ЕС попал в зависимость от нынешнего главного поставщика сжиженного природного газа — США. Там обещали: нарастим объемы. Однако,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:03

экономика

европа

сша

джо байден

штеффен котре

евросоюз

kpler

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Диверсифицируя закупки, ЕС попал в зависимость от нынешнего главного поставщика сжиженного природного газа — США. Там обещали: нарастим объемы. Однако, наоборот, сократили почти на треть. Наблюдатели констатируют: энергетические риски для Старого Света усилились, никто ничего не гарантирует.Снизили поставкиПо данным консалтинговой компании ICIS, в мае на СПГ из США пришлось всего 14% европейского газового импорта — самый низкий показатель с августа 2022-го. А российские поставки превысили американские на один процент. "Это удивительно видеть после того, через что мы прошли, после таких усилий по уменьшению импорта из России и снижению рисков с поставками энергоносителей", — отметил глава аналитического департамента газового рынка ICIS Том Марзек-Мансер.Эксперты указывают на остановку из-за ремонта двух технологических линий завода Freeport и одной — Cameron LNG.Однако это не единственный фактор. У американцев есть и другие причины для сокращения экспорта в ЕС.Капризы БайденаПрежде всего это происходит из-за того, что Джо Байден в угоду экологам запретил выдавать лицензии на новые СПГ-проекты."Это постепенно поднимает цены на СПГ на мировом рынке — ведь спрос в Европе, Индии и Китае сохраняется. И неслучайно в ЕС предпочли не отказываться от импорта из России: там прекрасно понимают ненадежность американских поставщиков", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Об этом, в частности, говорил член комитета по охране климата и энергетики немецкого парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.Налицо противоречие с обещаниями США вытеснить российский газ с европейского рынка. И Евросоюзу вряд ли стоит ждать изменения ситуации.Взяли паузуПриближающиеся президентские выборы заставляют американцев осторожничать. Заокеанские производители не спешат брать на себя дополнительные экспортные контрактные обязательства, даже краткосрочные, подчеркивает Павел Марышев, директор по развитию ООО "Энергия Плюс"."Американские потребители — крупные компании и предприятия промышленной генерации энергии — в преддверии трансформации государственной политики консервативно заполняют имеющиеся хранилища. СПГ временно перенаправили на внутренний рынок, при этом сохранив претензию на международную гегемонию. Тому пример — последовательное усиление санкционного давления на российских экспортеров", — поясняет аналитик.Энергетические рискиНесмотря на санкции, в 2023-м Европа обеспечила наибольшие темпы роста спроса на российский СПГ и продолжает увеличивать закупки. К апрелю, как показали статистика ЕС и данные Kpler, это уже 15% общего импорта. Заменили десятую часть трубопроводного газа."Но этого не хватает. Значит, можно ожидать подорожания голубого топлива на рынке ЕС в ближайшие несколько месяцев. Это взвинтит цены на электроэнергию. И летняя жара тому поспособствует", — предупреждает Хазанов.Пока сокращение американских поставок не сказывается на европейском энергобалансе. И Брюссель объявляет очередные санкции, затрудняющие обслуживание танкеров с российским СПГ. Но европейцы явно закладывали в прогнозы на 2024-2025 годы американское топливо, которое теперь не получат, говорит Марышев.Активно диверсифицируя поставки, Европа столкнулась с тем, чего следовало ожидать: зависимостью от американцев, которые в любой момент могут создать искусственный дефицит. Результат — невозможность купировать энергетические риски, которые наиболее высоки в период крайне высоких или низких температур.Приходится лавировать"Отказавшись от концепции ключевого поставщика энергоресурсов — России, Европа вынуждена лавировать среди бесконечных "профилактик" — по норвежскому направлению; административных барьеров — по американскому; забастовок и ценовых скачков — по австралийскому", — перечисляет Марышев.Как считают наблюдатели, если в течение года возникнет дефицит, главным предметом политического торга в Европе станет пролонгация транзитного соглашения с Украиной.В Еврокомиссии уже оценили риски от утраты российского транзита (контракт истекает в конце 2024-го): при длительном похолодании это обернется "наихудшим сценарием" для зависимых стран — Австрии, Венгрии, Словакии.Европейцы пытаются извернуться и здесь. Брюссель предлагает Киеву вариант: по российским трубам продолжает течь газ, но — азербайджанский. Как отмечали в Bloomberg, это позволит ЕС "не выглядеть глупо". В Politico назвали данное решение "способом сохранить потоки природного газа в Европу, отключив при этом Россию".Эксперты сочли инициативу "декоративной". Все идет к тому, что контракт пролонгируют — разумеется, с российским газом. Но Брюсселю придется как-то исхитриться, чтобы сохранить лицо.

https://ria.ru/20240203/gaz-1925080690.html

https://radiosputnik.ru/20240424/spg-1941999540.html

https://ria.ru/20240502/sanktsii-1943499724.html

https://ria.ru/20240530/gaz-1949528982.html

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экономика, европа, сша, джо байден, штеффен котре, евросоюз, kpler, санкции в отношении россии, сжиженный природный газ