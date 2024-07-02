https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956965906.html
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове
В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:01
2024-07-02T21:01
2024-07-02T21:40
харьков
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_0:274:3020:1972_1920x0_80_0_0_b5e5badb15c634464d67579d4398379f.jpg
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы <...> по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники", — рассказал собеседник агентства.К месту ЧП направились около десяти скорых, добавил он.Во вторник вечером агентство Укринформ сообщало о взрывах в Харькове. После этого, по данным СМИ, в городе был виден столб дыма.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948055736_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_14529a7a7174b53fe55528ee62cfa1a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Харьков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове
Подполье сообщило об ударе по производящему БПЛА заводу и складу с БК в Харькове
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы <...> по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники", — рассказал собеседник агентства.
К месту ЧП направились около десяти скорых, добавил он.
Во вторник вечером агентство Укринформ сообщало о взрывах в Харькове. После этого, по данным СМИ, в городе был виден столб дыма.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.