https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956965906.html

Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове

Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024

Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове

В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:01

2024-07-02T21:01

2024-07-02T21:40

харьков

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в мире

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дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы <...> по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники", — рассказал собеседник агентства.К месту ЧП направились около десяти скорых, добавил он.Во вторник вечером агентство Укринформ сообщало о взрывах в Харькове. После этого, по данным СМИ, в городе был виден столб дыма.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

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харьков, в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков