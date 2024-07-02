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Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:01 02.07.2024 (обновлено: 21:40 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956965906.html
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове
В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:01
2024-07-02T21:40
харьков
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы &lt;...&gt; по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники", — рассказал собеседник агентства.К месту ЧП направились около десяти скорых, добавил он.Во вторник вечером агентство Укринформ сообщало о взрывах в Харькове. После этого, по данным СМИ, в городе был виден столб дыма.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Харьков, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье заявило об ударах по заводу дронов в Харькове

Подполье сообщило об ударе по производящему БПЛА заводу и складу с БК в Харькове

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. В Харькове производящее дроны предприятие и склад с боекомплектами подверглись атаке, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков — прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы <...> по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники", — рассказал собеседник агентства.
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К месту ЧП направились около десяти скорых, добавил он.
Во вторник вечером агентство Укринформ сообщало о взрывах в Харькове. После этого, по данным СМИ, в городе был виден столб дыма.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские военные регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВ миреУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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