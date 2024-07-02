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"Закрыл лицо руками": стало известно, что пришлось пережить Зеленскому - РИА Новости, 02.07.2024
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05:22 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/spectator-1956775058.html
"Закрыл лицо руками": стало известно, что пришлось пережить Зеленскому
"Закрыл лицо руками": стало известно, что пришлось пережить Зеленскому - РИА Новости, 02.07.2024
"Закрыл лицо руками": стало известно, что пришлось пережить Зеленскому
Владимиру Зеленскому пришлось пережить "несколько плохих дней" из-за дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:22
2024-07-02T05:22
в мире
франция
украина
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось пережить "несколько плохих дней" из-за дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции, пишет обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер."Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе", — отмечает автор.По его словам, мнение Трампа об украинском конфликте "хорошо известно": он хочет положить ему конец."Затем появились результаты первого тура парламентских выборов во Франции. Впереди еще второй тур, но одно можно сказать наверняка: следующее правительство не будет сформировано Эммануэлем Макроном", — заметил Мортимер.Как считает обозреватель, политический проект Макрона отныне мертв, таким же окажется и его дальнейшее президентство."Вместо этого в следующем парламенте будут доминировать депутаты от левой коалиции Жана-Люка Меланшона и правого союза Марин Ле Пен. У них почти нет ничего общего, кроме одного: они, как и Трамп, тоже хотят прекращения войны на Украине", — резюмировал он.Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.В первом туре парламентских выборов во Франции правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956773310.html
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в мире, франция, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден
В мире, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден
"Закрыл лицо руками": стало известно, что пришлось пережить Зеленскому

Spectator: Зеленский пережил плохие дни из-за событий в США и Франции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Владимиру Зеленскому пришлось пережить "несколько плохих дней" из-за дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом и результатов первого тура выборов во Франции, пишет обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер.
"Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе", — отмечает автор.
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По его словам, мнение Трампа об украинском конфликте "хорошо известно": он хочет положить ему конец.
"Затем появились результаты первого тура парламентских выборов во Франции. Впереди еще второй тур, но одно можно сказать наверняка: следующее правительство не будет сформировано Эммануэлем Макроном", — заметил Мортимер.
Как считает обозреватель, политический проект Макрона отныне мертв, таким же окажется и его дальнейшее президентство.
"Вместо этого в следующем парламенте будут доминировать депутаты от левой коалиции Жана-Люка Меланшона и правого союза Марин Ле Пен. У них почти нет ничего общего, кроме одного: они, как и Трамп, тоже хотят прекращения войны на Украине", — резюмировал он.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
В первом туре парламентских выборов во Франции правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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