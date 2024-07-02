https://ria.ru/20240702/soyuznik-1956696158.html

"Просчитались в пользу Москвы". Россия обрела нового союзника

"Просчитались в пользу Москвы". Россия обрела нового союзника - РИА Новости, 02.07.2024

"Просчитались в пользу Москвы". Россия обрела нового союзника

Результаты выборов в Болгарии для многих стали неожиданностью. Одни говорят о начале катастрофы. Другие повторяют мантру о "всесильной руке Москвы". Что же на... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:00

2024-07-02T08:03

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франциск (хорхе марио бергольо)

русская православная церковь

нато

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Результаты выборов в Болгарии для многих стали неожиданностью. Одни говорят о начале катастрофы. Другие повторяют мантру о "всесильной руке Москвы". Что же на самом деле произошло на Балканах — в материале РИА Новости.Загад не бывает богатВ минувшее воскресенье колокола кафедрального собора Александра Невского возвестили Софии и всей Болгарии радостную весть: в стране избран новый патриарх. Поздравления, интронизация, возгласы на греческом "Аксиос!" ("Достоин!").И наконец, первое публичное выступление в новом амплуа. Смиренная благодарность братьям-иерархам, обещание пастве "быть опорой в вере", заверение о коллегиальности как о "руководящем принципе служения". В заключение — надежда на взаимную поддержку духовенства и мирян.В целом ничего необычного. Но возвышенные речи окутала новостная повестка последних недель — не слишком возвышенная, скорее наоборот.Избрание 52-летнего митрополита Видинского Даниила (Николова) для многих действительно стало неожиданностью. Он и сам не предполагал. "Если бы кто-то пятнадцать дней назад сказал, что я буду патриархом, я бы ему не поверил", — признался иерарх журналистам.Электоральный принцип в болгарском синоде незамысловатый. Есть два этапа. На первом высший совещательный орган определяет трех кандидатов. Причем о митрополите Видинском спорили долго и включили его в тройку под занавес — будто бы для ровного счета. А перед вторым — тайным — голосованием аналитики давали ему меньше всего шансов.Но загад не бывает богат.Болгарский Мистер НетПравда, в некоторых СМИ уже окрестили митрополита Даниила русофилом. Причина тому — его принципиальная позиция по ряду вопросов. Во-первых, иерарх не скрывает пророссийской позиции.Осенью 2023-го, когда "из-за угрозы национальной безопасности" из болгарской столицы выслали главу подворья РПЦ архимандрита Васиана (Змеева) и двух клириков, Даниил открыто раскритиковал этот шаг. Как и другую меру в отношении России — закрытие русской церкви в Софии.После начала российско-украинского конфликта архиерей разослал по всем приходам родной Видинской епархии специальное послание. Оно среди прочего содержало руководство о включении в литургию специальных молитв о мире.А также призыв к размышлению о том, что сейчас существует тенденция "сеять ненависть к одной из воюющих сторон, назначенной единственным и неспровоцированным агрессором".К слову, примерно то же самое имел в виду папа Франциск, говоря о "лае НАТО у дверей России". "Я лишь констатирую реальность: Сирия, Йемен, Ирак, в Африке идет одна война за другой. И за всеми стоят международные интересы", — заявлял в мае 2022-го понтифик. — На Украине другие создали конфликт".Непреклонен митрополит и в украинском церковном вопросе. Еще в 2018-м он говорил, что патриарх Варфоломей предоставил томос, объединив раскольников в ПЦУ (Православную церковь Украины — организацию, созданную в 2018-м при содействии Константинопольского патриархата и экс-президента Петра Порошенко) и признав это образование каноническим.А в одном из последних интервью Даниил и вовсе обвинил в произошедшем Фанар (район Стамбула, где располагается резиденция Константинопольского патриарха). "Патриарх Варфоломей, — пояснил митрополит, — был уверен, что таким образом миллионы православных христиан, лишенных общения с Церковью, приобщатся к ней. И вместо того чтобы воцарился мир, <…> он разжег <…> разделение, в котором <…> отбирают храмы, избивают священников, убивают".Но главное — иерарх дал тогда понять, что, если станет патриархом, не допустит признания раскольнической ПЦУ.Не договорилисьЭто, по-видимому, не понравилось другой группировке из руководства БПЦ — проконстантинопольской. Кстати, в ее победе на выборах патриарха до недавнего времени не сомневались даже опытные эксперты.Один из потенциальных кандидатов на пост главы Болгарской церкви, митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), в конце мая по приглашению Варфоломея посетил Турцию, где сослужил с "клириками" ПЦУ. А параллельно укреплял позиции внутри БПЦ — назначил на соседние кафедры своих протеже.Однако после жесткой критики со стороны СМИ и политической оппозиции Николай (Севастиянов) свою кандидатуру снял. Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов даже призвал президента страны созвать заседание Совбеза ООН — по его мнению, США вмешиваются в выборы нового патриарха.Другой фанариот — митрополит Врачанский Григорий (Цветков) — до финала дошел. Но набрал на три голоса меньше, чем Даниил."С учетом того, что в синоде БПЦ преобладают иерархи, так или иначе выступающие за сближение с Константинополем, выдвижение кандидатуры митрополита Даниила (нынешнего патриарха БПЦ. — Прим. ред.) было невозможно без достижения негласных договоренностей внутри самого синода", — говорит вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Правда, затем получился парадокс: меньшинство, которое представлял митрополит Даниил, стало основой ситуативного большинства в финальном туре голосования. Связано это, поясняет эксперт, с двумя аспектами. Во-первых, с историей БПЦ, пережившей в начале 1990-х период раскола и теперь всеми силами старающейся не допустить повторения прошлого.Во-вторых, "народный фактор": среди болгарских верующих Константинополь гораздо менее популярен, чем Россия с ее статусом страны — освободительницы Болгарии.Вершиной же парадокса нынешних выборов стало приглашение на интронизацию в Софию самого Вселенского патриарха Варфоломея — засвидетельствовать провал кампании. Тот публично поздравил нового главу БПЦ, но от совместного богослужения отказался."Для Константинополя это, конечно, неудача. Но есть ощущение, что и болгарские иерархи до конца не договорились между собой. А значит, должен выстроиться некий баланс", — отмечает Алексей Макаркин.Результатом его, заключает эксперт, станет патриарх, который вряд ли повернет в сторону — как в одну, так и в другую. А также возникнет необходимость долго и мучительного искать консенсус — чтобы все ключевые фигуры руководства БПЦ остались довольны. Так что слова нынешнего патриарха Даниила о коллегиальности как о "руководящем принципе служения" отнюдь не лишены здравого смысла.

https://ria.ru/20240630/turtsiya-1956187527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, софия (город), болгария, франциск (хорхе марио бергольо), русская православная церковь, нато, константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение