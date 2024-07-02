Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества
Представители НАТО и Азербайджана в Баку обсудили военное сотрудничество
Набережная в Баку. Архивное фото
БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и заместитель начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме Стефан Фикс обсудили во вторник в Баку сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом. Начальник Генштаба выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в Азербайджан. Фикс в свою очередь выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном. На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества", - говорится в сообщении.
В марте текущего года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили сотрудничество между Баку и альянсом. В 2005 году Азербайджан впервые начал сотрудничество с НАТО в рамках оперативного плана по индивидуальному партнерству. В рамках данной программы Азербайджан ежегодно принимает участие натовских мероприятиях. В декабре 2021 президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.
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