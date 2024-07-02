https://ria.ru/20240702/sotrudnichestvo-1956956344.html

Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества

Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 02.07.2024

Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и заместитель начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:55

2024-07-02T19:55

2024-07-02T19:55

азербайджан

баку

брюссель

джейхун байрамов

йенс столтенберг

ильхам алиев

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832427617_0:159:3357:2047_1920x0_80_0_0_6356f961d972dd20efdc6b463abbff65.jpg

БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и заместитель начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме Стефан Фикс обсудили во вторник в Баку сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом. Начальник Генштаба выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в Азербайджан. Фикс в свою очередь выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном. На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества", - говорится в сообщении. В марте текущего года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили сотрудничество между Баку и альянсом. В 2005 году Азербайджан впервые начал сотрудничество с НАТО в рамках оперативного плана по индивидуальному партнерству. В рамках данной программы Азербайджан ежегодно принимает участие натовских мероприятиях. В декабре 2021 президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

азербайджан

баку

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

азербайджан, баку, брюссель, джейхун байрамов, йенс столтенберг, ильхам алиев, нато, в мире