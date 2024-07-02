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Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 02.07.2024
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19:55 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/sotrudnichestvo-1956956344.html
Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества
Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества - РИА Новости, 02.07.2024
Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества
Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и заместитель начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:55
2024-07-02T19:55
азербайджан
баку
брюссель
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ильхам алиев
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БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и заместитель начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме Стефан Фикс обсудили во вторник в Баку сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства. "Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом. Начальник Генштаба выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в Азербайджан. Фикс в свою очередь выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном. На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества", - говорится в сообщении. В марте текущего года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили сотрудничество между Баку и альянсом. В 2005 году Азербайджан впервые начал сотрудничество с НАТО в рамках оперативного плана по индивидуальному партнерству. В рамках данной программы Азербайджан ежегодно принимает участие натовских мероприятиях. В декабре 2021 президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.
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азербайджан, баку, брюссель, джейхун байрамов, йенс столтенберг, ильхам алиев, нато, в мире
Азербайджан, Баку, Брюссель, Джейхун Байрамов, Йенс Столтенберг, Ильхам Алиев, НАТО, В мире
Представители НАТО и Азербайджана обсудили вопросы военного сотрудничества

Представители НАТО и Азербайджана в Баку обсудили военное сотрудничество

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Баку
Набережная в Баку - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев и заместитель начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме Стефан Фикс обсудили во вторник в Баку сотрудничество между Североатлантическим альянсом и Азербайджаном, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
"Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом. Начальник Генштаба выразил удовлетворение визитом Стефана Фикса в Азербайджан. Фикс в свою очередь выразил удовлетворение своим очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность дальнейшего развития взаимоотношений с Азербайджаном. На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам военного сотрудничества", - говорится в сообщении.
В марте текущего года глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили сотрудничество между Баку и альянсом. В 2005 году Азербайджан впервые начал сотрудничество с НАТО в рамках оперативного плана по индивидуальному партнерству. В рамках данной программы Азербайджан ежегодно принимает участие натовских мероприятиях. В декабре 2021 президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического совета НАТО в Брюсселе.
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АзербайджанБакуБрюссельДжейхун БайрамовЙенс СтолтенбергИльхам АлиевНАТОВ мире
 
 
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