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В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами
В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами - РИА Новости, 02.07.2024
В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу в Назрановском районе Ингушетии схрон с двумя самодельными бомбами общим весом 14 килограммов, их... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:08
2024-07-02T12:08
2024-07-02T12:08
происшествия
назрановский район
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу в Назрановском районе Ингушетии схрон с двумя самодельными бомбами общим весом 14 килограммов, их обезвредили, подорвав на месте, сообщило региональное МВД. "В лесном массиве в 150 метрах от автодороги Яндаре-Сурхахи обнаружен устроенный в земле схрон, содержащий два кустарно изготовленных боеприпаса разрывного действия", - говорится в сообщении. В связи с опасностью транспортировки саперы-взрывотехники регионального УФСБ уничтожили самодельные бомбы, подорвав их на месте.
https://ria.ru/20240523/skhron-1948015917.html
назрановский район
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происшествия, назрановский район
Происшествия, Назрановский район
В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами
В Ингушетии обнаружили схрон с двумя самодельными бомбами весом по 7 кг каждая