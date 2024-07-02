https://ria.ru/20240702/skhron-1956829935.html

В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами

В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами - РИА Новости, 02.07.2024

В Ингушетии нашли схрон с двумя самодельными бомбами

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу в Назрановском районе Ингушетии схрон с двумя самодельными бомбами общим весом 14 килограммов, их... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:08

2024-07-02T12:08

2024-07-02T12:08

происшествия

назрановский район

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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в лесу в Назрановском районе Ингушетии схрон с двумя самодельными бомбами общим весом 14 килограммов, их обезвредили, подорвав на месте, сообщило региональное МВД. "В лесном массиве в 150 метрах от автодороги Яндаре-Сурхахи обнаружен устроенный в земле схрон, содержащий два кустарно изготовленных боеприпаса разрывного действия", - говорится в сообщении. В связи с опасностью транспортировки саперы-взрывотехники регионального УФСБ уничтожили самодельные бомбы, подорвав их на месте.

https://ria.ru/20240523/skhron-1948015917.html

назрановский район

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происшествия, назрановский район