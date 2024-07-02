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Террористы шесть раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Террористы шесть раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии - РИА Новости, 02.07.2024
Террористы шесть раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
Боевики запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:09
2024-07-02T22:09
2024-07-02T22:12
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Боевики запрещенных в России террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* за сутки совершили шесть обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. "За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* в провинции Идлиб", - сказал Попов.* Террористические организации, запрещенные в России.
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в мире, россия, сирия, юрий попов
В мире, Россия, Сирия, Юрий Попов
Террористы шесть раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии
ЦПВС: террористы 6 раз обстреляли идлибскую зону деэскалации в Сирии