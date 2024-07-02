Рейтинг@Mail.ru
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 02.07.2024 (обновлено: 16:03 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/sholts-1956890629.html
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия - РИА Новости, 02.07.2024
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия
Польше и Германии необходимо развивать инфраструктуру для возможного сценария переброски оружия к внешним границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:38
2024-07-02T16:03
в мире
германия
польша
варшава
олаф шольц
дональд туск
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956896006_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_49cb62410c61512c6be0875b619f0db9.jpg
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Польше и Германии необходимо развивать инфраструктуру для возможного сценария переброски оружия к внешним границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после межправительственных консультаций в Варшаве. Трансляция пресс-конференции велась на странице польского правительства в соцсети X. По словам Шольца, во время консультаций правительства Германии и Польши "во всех измерениях" обсудили вопрос внешних границ ЕС, нерегулярной миграции и то, как защита этих границ будет созидаться в будущем. "Это также относится к тому, что если мы заключим конкретные соглашения о дальнейшем развитии инфраструктуры, то мы всегда были бы в состоянии перебросить войска из Германии к границам или из других европейских стран через Германию в случае наступления ситуации оборонного характера. Это вещи, которые необходимо сделать сейчас и в отношение которых мы очень солидарны", - заявил он на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском. Шольц подчеркнул, что расширение транспортных маршрутов является центральным вопросом межправительственных консультаций и это важно не только для развития экономических взаимоотношений, но и "военной мобильности". Немецкий канцлер призвал также продолжить дальнейшие переговоры в рамках НАТО по вопросу создания общеевропейской ПВО и унификации типов вооружения. Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
https://ria.ru/20240627/polsha-1955821232.html
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
https://ria.ru/20240626/nato-1955511819.html
германия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956896006_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35807ddb2237b3d7526562432942a6b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, польша, варшава, олаф шольц, дональд туск, нато, евросоюз
В мире, Германия, Польша, Варшава, Олаф Шольц, Дональд Туск, НАТО, Евросоюз
Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия

Шольц: Польша и Германия должны развивать инфраструктуру для переброски оружия

© AP Photo / Czarek SokolowskiКанцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. 2 июля 2024
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. 2 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. 2 июля 2024
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Польше и Германии необходимо развивать инфраструктуру для возможного сценария переброски оружия к внешним границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после межправительственных консультаций в Варшаве.
Трансляция пресс-конференции велась на странице польского правительства в соцсети X.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Госдуме пообещали Польше в случае агрессии "зубодробительный отпор"
27 июня, 12:28
По словам Шольца, во время консультаций правительства Германии и Польши "во всех измерениях" обсудили вопрос внешних границ ЕС, нерегулярной миграции и то, как защита этих границ будет созидаться в будущем.
"Это также относится к тому, что если мы заключим конкретные соглашения о дальнейшем развитии инфраструктуры, то мы всегда были бы в состоянии перебросить войска из Германии к границам или из других европейских стран через Германию в случае наступления ситуации оборонного характера. Это вещи, которые необходимо сделать сейчас и в отношение которых мы очень солидарны", - заявил он на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Европа обречена на войну
1 июля, 08:00
Шольц подчеркнул, что расширение транспортных маршрутов является центральным вопросом межправительственных консультаций и это важно не только для развития экономических взаимоотношений, но и "военной мобильности". Немецкий канцлер призвал также продолжить дальнейшие переговоры в рамках НАТО по вопросу создания общеевропейской ПВО и унификации типов вооружения.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В НАТО заявили о дефиците военных в случае конфликта с Россией
26 июня, 10:19
 
В миреГерманияПольшаВаршаваОлаф ШольцДональд ТускНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала