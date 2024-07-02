https://ria.ru/20240702/sholts-1956890629.html

Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия

Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия - РИА Новости, 02.07.2024

Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия

Польше и Германии необходимо развивать инфраструктуру для возможного сценария переброски оружия к внешним границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:38

2024-07-02T15:38

2024-07-02T16:03

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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Польше и Германии необходимо развивать инфраструктуру для возможного сценария переброски оружия к внешним границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после межправительственных консультаций в Варшаве. Трансляция пресс-конференции велась на странице польского правительства в соцсети X. По словам Шольца, во время консультаций правительства Германии и Польши "во всех измерениях" обсудили вопрос внешних границ ЕС, нерегулярной миграции и то, как защита этих границ будет созидаться в будущем. "Это также относится к тому, что если мы заключим конкретные соглашения о дальнейшем развитии инфраструктуры, то мы всегда были бы в состоянии перебросить войска из Германии к границам или из других европейских стран через Германию в случае наступления ситуации оборонного характера. Это вещи, которые необходимо сделать сейчас и в отношение которых мы очень солидарны", - заявил он на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском. Шольц подчеркнул, что расширение транспортных маршрутов является центральным вопросом межправительственных консультаций и это важно не только для развития экономических взаимоотношений, но и "военной мобильности". Немецкий канцлер призвал также продолжить дальнейшие переговоры в рамках НАТО по вопросу создания общеевропейской ПВО и унификации типов вооружения. Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.

https://ria.ru/20240627/polsha-1955821232.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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в мире, германия, польша, варшава, олаф шольц, дональд туск, нато, евросоюз