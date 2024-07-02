Шольц призвал развивать инфраструктуру Польши и ФРГ для переброски оружия
Шольц: Польша и Германия должны развивать инфраструктуру для переброски оружия
© AP Photo / Czarek SokolowskiКанцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. 2 июля 2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. 2 июля 2024
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. Польше и Германии необходимо развивать инфраструктуру для возможного сценария переброски оружия к внешним границам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после межправительственных консультаций в Варшаве.
Трансляция пресс-конференции велась на странице польского правительства в соцсети X.
По словам Шольца, во время консультаций правительства Германии и Польши "во всех измерениях" обсудили вопрос внешних границ ЕС, нерегулярной миграции и то, как защита этих границ будет созидаться в будущем.
"Это также относится к тому, что если мы заключим конкретные соглашения о дальнейшем развитии инфраструктуры, то мы всегда были бы в состоянии перебросить войска из Германии к границам или из других европейских стран через Германию в случае наступления ситуации оборонного характера. Это вещи, которые необходимо сделать сейчас и в отношение которых мы очень солидарны", - заявил он на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском.
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Шольц подчеркнул, что расширение транспортных маршрутов является центральным вопросом межправительственных консультаций и это важно не только для развития экономических взаимоотношений, но и "военной мобильности". Немецкий канцлер призвал также продолжить дальнейшие переговоры в рамках НАТО по вопросу создания общеевропейской ПВО и унификации типов вооружения.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь все нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.