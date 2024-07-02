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Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов - РИА Новости, 02.07.2024
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14:50 02.07.2024 (обновлено: 16:02 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/sholts-1956871847.html
Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов
Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов - РИА Новости, 02.07.2024
Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов
Германия готова оказать помощь польским жертвам нацистов, но ее позиция по выплатам репараций остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:50
2024-07-02T16:02
в мире
германия
польша
олаф шольц
дональд туск
право и справедливость
радослав сикорский
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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Германия готова оказать помощь польским жертвам нацистов, но ее позиция по выплатам репараций остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Ее трансляция велась на странице правительства республики в соцсети X."Мы, немцы, причинили неизмеримые страдания польским гражданам во время Второй мировой войны. Германия осознает ответственность за миллионы жертв оккупации и тяжесть своей вины. &lt;...&gt; Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как можем улучшить ситуацию", — сказал политик после межправительственных консультаций.По словам Шольца, Берлин предпримет некоторые шаги по собственной инициативе. В качестве примера он привел меры поддержки пожилых жертв гитлеровской оккупации и создание увековечивающего память об их страданиях "Немецко-польского дома" в Берлине. Его строительство кабмин ФРГ согласовал на заседании в понедельник.Осенью 2022 года Польша во главе с партией "Право и справедливость" потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз отвечали, что удовлетворять это требование не будут, поскольку и так уже выплатили достаточно крупные средства и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953-м. После смены власти в октябре прошлого года новый глава польского МИД Радослав Сикорский объявил вопрос репараций от Германии закрытым и признал, что Варшава не имеет юридических прав на них.
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917722.html
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в мире, германия, польша, олаф шольц, дональд туск, право и справедливость, радослав сикорский, берлин (город)
В мире, Германия, Польша, Олаф Шольц, Дональд Туск, Право и справедливость, Радослав Сикорский, Берлин (город)
Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов

Шольц: ФРГ поможет польским жертвам нацистов, но позиция по репарациям неизменна

© AP Photo / Czarek SokolowskiКанцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, 2 июля 2024 года
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, 2 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, 2 июля 2024 года
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БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Германия готова оказать помощь польским жертвам нацистов, но ее позиция по выплатам репараций остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Ее трансляция велась на странице правительства республики в соцсети X.
"Мы, немцы, причинили неизмеримые страдания польским гражданам во время Второй мировой войны. Германия осознает ответственность за миллионы жертв оккупации и тяжесть своей вины. <...> Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как можем улучшить ситуацию", — сказал политик после межправительственных консультаций.
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По словам Шольца, Берлин предпримет некоторые шаги по собственной инициативе. В качестве примера он привел меры поддержки пожилых жертв гитлеровской оккупации и создание увековечивающего память об их страданиях "Немецко-польского дома" в Берлине. Его строительство кабмин ФРГ согласовал на заседании в понедельник.
Осенью 2022 года Польша во главе с партией "Право и справедливость" потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз отвечали, что удовлетворять это требование не будут, поскольку и так уже выплатили достаточно крупные средства и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953-м.
После смены власти в октябре прошлого года новый глава польского МИД Радослав Сикорский объявил вопрос репараций от Германии закрытым и признал, что Варшава не имеет юридических прав на них.
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