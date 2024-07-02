Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов
Шольц: ФРГ поможет польским жертвам нацистов, но позиция по репарациям неизменна
© AP Photo / Czarek SokolowskiКанцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, 2 июля 2024 года
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве, 2 июля 2024 года
БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Германия готова оказать помощь польским жертвам нацистов, но ее позиция по выплатам репараций остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Ее трансляция велась на странице правительства республики в соцсети X.
"Мы, немцы, причинили неизмеримые страдания польским гражданам во время Второй мировой войны. Германия осознает ответственность за миллионы жертв оккупации и тяжесть своей вины. <...> Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как можем улучшить ситуацию", — сказал политик после межправительственных консультаций.
По словам Шольца, Берлин предпримет некоторые шаги по собственной инициативе. В качестве примера он привел меры поддержки пожилых жертв гитлеровской оккупации и создание увековечивающего память об их страданиях "Немецко-польского дома" в Берлине. Его строительство кабмин ФРГ согласовал на заседании в понедельник.
Осенью 2022 года Польша во главе с партией "Право и справедливость" потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз отвечали, что удовлетворять это требование не будут, поскольку и так уже выплатили достаточно крупные средства и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953-м.
После смены власти в октябре прошлого года новый глава польского МИД Радослав Сикорский объявил вопрос репараций от Германии закрытым и признал, что Варшава не имеет юридических прав на них.
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