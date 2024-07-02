https://ria.ru/20240702/sholts-1956871847.html

Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов

Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов - РИА Новости, 02.07.2024

Шольц пообещал Польше вместо репараций помощь жертвам нацистов

Германия готова оказать помощь польским жертвам нацистов, но ее позиция по выплатам репараций остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:50

2024-07-02T14:50

2024-07-02T16:02

в мире

германия

польша

олаф шольц

дональд туск

право и справедливость

радослав сикорский

берлин (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956893815_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_059e9cba57bdce3e6085475d4ed073f5.jpg

БЕРЛИН, 2 июл — РИА Новости. Германия готова оказать помощь польским жертвам нацистов, но ее позиция по выплатам репараций остается неизменной, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве. Ее трансляция велась на странице правительства республики в соцсети X."Мы, немцы, причинили неизмеримые страдания польским гражданам во время Второй мировой войны. Германия осознает ответственность за миллионы жертв оккупации и тяжесть своей вины. <...> Что касается вопроса о репарациях, то правовая позиция федерального правительства известна, но это не меняет того факта, что мы снова и снова заботимся о том, как можем улучшить ситуацию", — сказал политик после межправительственных консультаций.По словам Шольца, Берлин предпримет некоторые шаги по собственной инициативе. В качестве примера он привел меры поддержки пожилых жертв гитлеровской оккупации и создание увековечивающего память об их страданиях "Немецко-польского дома" в Берлине. Его строительство кабмин ФРГ согласовал на заседании в понедельник.Осенью 2022 года Польша во главе с партией "Право и справедливость" потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз отвечали, что удовлетворять это требование не будут, поскольку и так уже выплатили достаточно крупные средства и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953-м. После смены власти в октябре прошлого года новый глава польского МИД Радослав Сикорский объявил вопрос репараций от Германии закрытым и признал, что Варшава не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917722.html

https://ria.ru/20240428/reparatsii-1942873083.html

германия

польша

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, польша, олаф шольц, дональд туск, право и справедливость, радослав сикорский, берлин (город)