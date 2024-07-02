https://ria.ru/20240702/sholts-1956822787.html

Шольц пообещает выплаты полякам, ставшим жертвами нацизма, пишут СМИ

Шольц пообещает выплаты полякам, ставшим жертвами нацизма, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

Шольц пообещает выплаты полякам, ставшим жертвами нацизма, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Варшаву во вторник, как ожидается, объявит о компенсациях выжившим полякам, ставшим жертвами нацистского режима,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:33

2024-07-02T11:33

2024-07-02T11:33

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Варшаву во вторник, как ожидается, объявит о компенсациях выжившим полякам, ставшим жертвами нацистского режима, сообщает издание Politico. "Канцлер Германии Олаф Шольц, как ожидается, объявит о мерах по улучшению немецко-польских отношений, включая компенсации еще живым полякам, ставшим жертвами преступлений нацистов, во время визита в Варшаву во вторник", - пишет издание. По словам генерального секретаря немецкой оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Пауля Цимяка, ожидается, что компенсации затронут тех, кто пострадал при нацистском режиме в Польше и сейчас, к примеру, не имеет хорошей медицинской страховки и живет в бедности. По словам высокопоставленного немецкого чиновника, ключевой частью консультаций между Берлином и Варшавой в рамках визита канцлера станет сотрудничество в сфере безопасности. "Эти консультации происходят на фоне того, что обе стороны хотят укрепить их собственные межгосударственные инициативы по противовоздушной обороне. Шольц хочет, чтобы Варшава стала участником платформы Sky Shield, чтобы совместно закупать и управлять системами противовоздушной обороны, в то время как Туск ищет поддержку для отдельной стратегической линии обороны вдоль границы балтийского региона с Белоруссией и Россией, которая в том числе включает в себя противовоздушную защиту", - пишет издание. Осенью 2022 года власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября 2022 года в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. Это заявление было сделано предыдущим правительством Польши, сформированным партией "Право и справедливость". После смены власти новый министр иностранных дел Сикорский заявил в феврале, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них. Инициатива "Европейский небесный щит" была запущена Германией в августе 2022 года и в настоящее время объединяет 21 страну, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Румынию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Чешскую Республику, Швейцарию, Швецию и Эстонию. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил 15 апреля, что республика хочет присоединиться к европейскому проекту противовоздушной обороны, однако президент страны Анджей Дуда усомнился в целесообразности присоединения к инициативе, назвав ее "бизнес-проектом Германии".

https://ria.ru/20240508/sholts-1944690416.html

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в мире, германия, польша, варшава, олаф шольц, дональд туск, анджей дуда, хдс/хсс, право и справедливость