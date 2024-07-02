https://ria.ru/20240702/sholts-1956819027.html

СМИ: Шольц привез в Варшаву предложения по компенсации из-за Второй мировой

СМИ: Шольц привез в Варшаву предложения по компенсации из-за Второй мировой - РИА Новости, 02.07.2024

СМИ: Шольц привез в Варшаву предложения по компенсации из-за Второй мировой

Канцлер Германии Олаф Шольц привез в Варшаву предложения на тему компенсаций жертвам Второй мировой войны, сообщила Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:22

2024-07-02T11:22

2024-07-02T14:02

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олаф шольц

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ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц привез в Варшаву предложения на тему компенсаций жертвам Второй мировой войны, сообщила Gazeta Wyborcza."Вопросы ЕС, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках Веймарского треугольника, а также репарации — эти темы затронут участники польско-немецких межправительственных консультаций", — говорится в публикации. В частности, немецкий канцлер представит "пакет предложений по возмещению ущерба польским жертвам Второй мировой войны и укреплению польской обороны", утверждает издание. По его сведения, Берлин готов выделить на выплату компенсаций живущим жертвам немецких репрессий времен оккупации сумму в несколько сотен миллионов евро. Сами же компенсации могут коснуться примерно 50 тысяч человек. Первые с 2018 года польско-немецкие межправительственные консультации начнутся в Варшаве 3 июля.Осенью 2022 года Польша, у власти в которой была партия "Право и справедливость", потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз заявляли, что удовлетворять это требование не будут, поскольку и так уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953 году. После смены власти новый глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.

https://ria.ru/20240428/reparatsii-1942873083.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917722.html

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в мире, германия, польша, варшава, олаф шольц, евросоюз