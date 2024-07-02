СМИ: Шольц привез в Варшаву предложения по компенсации из-за Второй мировой
Gazeta Wyborcza: Шольц привез в Варшаву предложения по компенсации жертвам войны
ВАРШАВА, 2 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц привез в Варшаву предложения на тему компенсаций жертвам Второй мировой войны, сообщила Gazeta Wyborcza.
"Вопросы ЕС, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках Веймарского треугольника, а также репарации — эти темы затронут участники польско-немецких межправительственных консультаций", — говорится в публикации.
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В частности, немецкий канцлер представит "пакет предложений по возмещению ущерба польским жертвам Второй мировой войны и укреплению польской обороны", утверждает издание. По его сведения, Берлин готов выделить на выплату компенсаций живущим жертвам немецких репрессий времен оккупации сумму в несколько сотен миллионов евро. Сами же компенсации могут коснуться примерно 50 тысяч человек.
Первые с 2018 года польско-немецкие межправительственные консультации начнутся в Варшаве 3 июля.
Осенью 2022 года Польша, у власти в которой была партия "Право и справедливость", потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В Берлине не раз заявляли, что удовлетворять это требование не будут, поскольку и так уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от выплат в 1953 году. После смены власти новый глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что вопрос репараций от Германии закрыт, признав, что Польша не имеет юридических прав на них.