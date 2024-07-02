https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956984164.html
Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе
Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе - РИА Новости, 02.07.2024
Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе
В Севастополе в районе Северного и Южного молов проходят учения флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:53
2024-07-02T23:53
2024-07-02T23:53
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. В Севастополе в районе Северного и Южного молов проходят учения флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 24.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе
Развожаев: в Севастополе проходят учения флота со стрельбой, в городе спокойно