https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956984164.html

Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе

Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе - РИА Новости, 02.07.2024

Развожаев рассказал об учениях флота в Севастополе

В Севастополе в районе Северного и Южного молов проходят учения флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:53

2024-07-02T23:53

2024-07-02T23:53

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. В Севастополе в районе Северного и Южного молов проходят учения флота со стрельбой, в городе все спокойно, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 24.00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. В городе все спокойно", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия