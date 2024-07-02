https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956828383.html

Всех госпитализированных после обстрела Севастополя детей выписали

Всех госпитализированных после обстрела Севастополя детей выписали - РИА Новости, 02.07.2024

Всех госпитализированных после обстрела Севастополя детей выписали

Все дети, пострадавшие при обстреле Севастополя 23 июня и госпитализированные в больницы города, выписаны, лечение продолжают 13 пациентов, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:01

2024-07-02T12:01

2024-07-02T12:23

специальная военная операция на украине

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Все дети, пострадавшие при обстреле Севастополя 23 июня и госпитализированные в больницы города, выписаны, лечение продолжают 13 пациентов, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.Накануне в больницах продолжали лечение 22 пациента, в том числе 2 детей."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 13 пациентов, все дети выписаны домой", - написал Развожаев.После атаки ВСУ на лечение в московские ведущие медучреждения были направлены 22 человека: 12 детей и 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние двух пациентов как стабильно тяжелое (из них 1 ребенок), 15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 5 пациентов в состоянии легкой степени тяжести, сообщил губернатор.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из них двое дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, михаил развожаев, происшествия