Рейтинг@Mail.ru
В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/sbory-1956789540.html
В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов
В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов - РИА Новости, 02.07.2024
В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов
Повышение аэронавигационных сборов, которое в качестве предложения накануне анонсировала Росавиация, приведет к росту цен на авиабилеты, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:19
2024-07-02T09:19
экономика
россия
виталий савельев
s7 airlines
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение аэронавигационных сборов, которое в качестве предложения накануне анонсировала Росавиация, приведет к росту цен на авиабилеты, заявили РИА Новости в компании "Сибирь" (S7), в "Аэрофлоте" также указали, что нагрузка в итоге ляжет на плечи пассажиров. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост стоимости сборов составит 150 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Предполагается, что это может произойти уже с августа. "S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу. За последние несколько лет нагрузка на авиакомпании в части аэропортовых расходов и так значительно выросла – особенно там, где реализуются или реализованы проекты строительства новых терминалов. В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое. В целом же с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке", - сказали в пресс-службе авиакомпании. В S7 добавили, что выступают за обязательное включение авиакомпаний в обсуждение планов развития аэропортов. "Авиакомпании всегда внимательно относятся к повышению тарифов, так как рентабельность в авиации в сравнении с другими секторами экономики ниже, а возможности включения изменений в доходы зависят от спроса", - сказали в "Аэрофлоте". Тарифы на аэронавигацию уже значительно увеличивалась в 2022 году, на порядка 60%, а также на 10% в 2023 году, уточнили в группе. В январе вице-премьер Виталий Савельев (на тот момент - министр транспорта) на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что Минтранс выступает за создание фонда для финансирования капремонта аэродромов и готов в ближайшее время представить предложения по принципам финансирования. "Необходимо понимать, что вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок", - сказали в "Аэрофлоте". "Важно, чтобы инвестиционные затраты осуществлялись в соответствии с потенциальным пассажирским спросом на авиаперелеты", - заключили в пресс-службе S7. Савельев сообщал, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Министр отмечал, что для этого необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства.
https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html
https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html
https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, виталий савельев, s7 airlines, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Виталий Савельев, S7 Airlines, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов

"Сибирь": повышение аэронавигационных сборов приведет к росту цен на авиабилеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение аэронавигационных сборов, которое в качестве предложения накануне анонсировала Росавиация, приведет к росту цен на авиабилеты, заявили РИА Новости в компании "Сибирь" (S7), в "Аэрофлоте" также указали, что нагрузка в итоге ляжет на плечи пассажиров.
Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост стоимости сборов составит 150 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Предполагается, что это может произойти уже с августа.
Вид на морской грузовой порт в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Россиянам продавали фальшивые авиабилеты на несуществующие рейсы в Сочи
10 мая, 19:36
"S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу. За последние несколько лет нагрузка на авиакомпании в части аэропортовых расходов и так значительно выросла – особенно там, где реализуются или реализованы проекты строительства новых терминалов. В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое. В целом же с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке", - сказали в пресс-службе авиакомпании.
В S7 добавили, что выступают за обязательное включение авиакомпаний в обсуждение планов развития аэропортов.
"Авиакомпании всегда внимательно относятся к повышению тарифов, так как рентабельность в авиации в сравнении с другими секторами экономики ниже, а возможности включения изменений в доходы зависят от спроса", - сказали в "Аэрофлоте".
Тарифы на аэронавигацию уже значительно увеличивалась в 2022 году, на порядка 60%, а также на 10% в 2023 году, уточнили в группе.
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
ФАС проработает меры для повышения прозрачности цен на авиабилеты
27 мая, 10:07
В январе вице-премьер Виталий Савельев (на тот момент - министр транспорта) на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что Минтранс выступает за создание фонда для финансирования капремонта аэродромов и готов в ближайшее время представить предложения по принципам финансирования.
«
"Необходимо понимать, что вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок", - сказали в "Аэрофлоте".
"Важно, чтобы инвестиционные затраты осуществлялись в соответствии с потенциальным пассажирским спросом на авиаперелеты", - заключили в пресс-службе S7.
Савельев сообщал, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Министр отмечал, что для этого необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
ФАС призвала авиакомпании скорректировать цены на билеты
26 апреля, 14:38
 
ЭкономикаРоссияВиталий СавельевS7 AirlinesАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала