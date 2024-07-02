https://ria.ru/20240702/sbory-1956789540.html

В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов

В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов - РИА Новости, 02.07.2024

В России предупредили о последствиях роста аэронавигационных сборов

Повышение аэронавигационных сборов, которое в качестве предложения накануне анонсировала Росавиация, приведет к росту цен на авиабилеты, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:19

2024-07-02T09:19

2024-07-02T09:19

экономика

россия

виталий савельев

s7 airlines

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение аэронавигационных сборов, которое в качестве предложения накануне анонсировала Росавиация, приведет к росту цен на авиабилеты, заявили РИА Новости в компании "Сибирь" (S7), в "Аэрофлоте" также указали, что нагрузка в итоге ляжет на плечи пассажиров. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост стоимости сборов составит 150 рублей за одну тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Предполагается, что это может произойти уже с августа. "S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу. За последние несколько лет нагрузка на авиакомпании в части аэропортовых расходов и так значительно выросла – особенно там, где реализуются или реализованы проекты строительства новых терминалов. В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое. В целом же с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке", - сказали в пресс-службе авиакомпании. В S7 добавили, что выступают за обязательное включение авиакомпаний в обсуждение планов развития аэропортов. "Авиакомпании всегда внимательно относятся к повышению тарифов, так как рентабельность в авиации в сравнении с другими секторами экономики ниже, а возможности включения изменений в доходы зависят от спроса", - сказали в "Аэрофлоте". Тарифы на аэронавигацию уже значительно увеличивалась в 2022 году, на порядка 60%, а также на 10% в 2023 году, уточнили в группе. В январе вице-премьер Виталий Савельев (на тот момент - министр транспорта) на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявлял, что Минтранс выступает за создание фонда для финансирования капремонта аэродромов и готов в ближайшее время представить предложения по принципам финансирования. "Необходимо понимать, что вне зависимости от источника средств для формирования фонда в конечном счете данная нагрузка так или иначе ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от пассажирских перевозок", - сказали в "Аэрофлоте". "Важно, чтобы инвестиционные затраты осуществлялись в соответствии с потенциальным пассажирским спросом на авиаперелеты", - заключили в пресс-службе S7. Савельев сообщал, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых уже 228 действующие. Из них 111 аэродромов подлежит реконструкции и капремонту до 2030 года. Министр отмечал, что для этого необходимо 383 миллиарда рублей. Часть из этих денег будет привлечена за счет механизма государственно-частного партнерства.

https://ria.ru/20240510/bilety-1945160785.html

https://ria.ru/20240527/aviabilety-1948544043.html

https://ria.ru/20240426/aviakompanii-1942506071.html

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экономика, россия, виталий савельев, s7 airlines, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)