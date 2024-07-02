https://ria.ru/20240702/samolet-1956866931.html
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 02.07.2024
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за возможного разрушения пневматики колес... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:30
2024-07-02T14:30
2024-07-02T14:43
происшествия
самара
шереметьево (аэропорт)
airbus а320
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за возможного разрушения пневматики колес шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва", - сказал собеседник агентства.По его словам, у экипажа воздушного судна возникло подозрение на разрушение пневматики колес шасси.
https://ria.ru/20240629/samolet-1956322971.html
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происшествия, самара, шереметьево (аэропорт), airbus а320
Происшествия, Самара, Шереметьево (аэропорт), Airbus А320
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Пассажирский Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево