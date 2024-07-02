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Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 02.07.2024
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14:30 02.07.2024 (обновлено: 14:43 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/samolet-1956866931.html
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 02.07.2024
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за возможного разрушения пневматики колес... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:30
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происшествия
самара
шереметьево (аэропорт)
airbus а320
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за возможного разрушения пневматики колес шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Шереметьево" готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва", - сказал собеседник агентства.По его словам, у экипажа воздушного судна возникло подозрение на разрушение пневматики колес шасси.
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происшествия, самара, шереметьево (аэропорт), airbus а320
Происшествия, Самара, Шереметьево (аэропорт), Airbus А320
Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Пассажирский Airbus А320 из Самары готовится к аварийной посадке в Шереметьево

© iStock.com / Andreas HaasПассажирский самолет Airbus A320
Пассажирский самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Andreas Haas
Пассажирский самолет Airbus A320. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пассажирский Airbus 320 сообщением Самара-Москва готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" из-за возможного разрушения пневматики колес шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Шереметьево" готовится к аварийной посадке Airbus 320 рейсом Самара-Москва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у экипажа воздушного судна возникло подозрение на разрушение пневматики колес шасси.
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ПроисшествияСамараШереметьево (аэропорт)Airbus А320
 
 
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