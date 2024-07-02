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В Херсонской области объявили авиационную опасность

В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 02.07.2024

В Херсонской области объявили авиационную опасность

Предупреждение об авиационной опасности объявлено в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:10

2024-07-02T18:10

2024-07-02T18:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Предупреждение об авиационной опасности объявлено в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины