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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 02.07.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Предупреждение об авиационной опасности объявлено в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:10
2024-07-02T18:10
2024-07-02T18:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Предупреждение об авиационной опасности объявлено в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Херсонской области объявлена авиационная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявлена авиационная опасность