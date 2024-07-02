Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:05 02.07.2024 (обновлено: 07:44 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/saldo-1956770554.html
ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо
ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.07.2024
ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо
Украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T03:05
2024-07-02T07:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932363218_0:188:3066:1913_1920x0_80_0_0_cf011f28d4e4c3bdc449144cbf778ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. &quot;Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов&quot;, - сказал Сальдо РИА Новости.При этом, по его словам, враг продолжает наносить удары из артиллерии и минометов, атакует дронами города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра."Прежде всего, это Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алешки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка", — сказал губернатор.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230930/veschestva-1899667254.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932363218_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_574a616a52eb574a73998e41b49e5240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо
ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо

Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
«

"Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов", - сказал Сальдо РИА Новости.

При этом, по его словам, враг продолжает наносить удары из артиллерии и минометов, атакует дронами города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра.
"Прежде всего, это Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алешки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка", — сказал губернатор.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо
30 сентября 2023, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала