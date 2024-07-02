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ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо

ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо - РИА Новости, 02.07.2024

ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо

Украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил РИА... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:05

2024-07-02T03:05

2024-07-02T07:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов", - сказал Сальдо РИА Новости.При этом, по его словам, враг продолжает наносить удары из артиллерии и минометов, атакует дронами города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра."Прежде всего, это Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алешки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка", — сказал губернатор.Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230930/veschestva-1899667254.html

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