ВСУ пытаются забросить диверсантов на левый берег Днепра, сообщил Сальдо
Сальдо: ВСУ пытаются забросить на лодках диверсантов на левый берег Днепра
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть Херсонской области, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Попыток высадить с боем крупные отряды боевиков в последнее время враг не предпринимал. Однако украинские формирования периодически продолжают отправлять через Днепр мелкие группы, как правило — на резиновых лодках, в ключевых точках на всем протяжении русла реки в пределах нашей области. Российские бойцы все время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов", - сказал Сальдо РИА Новости.
При этом, по его словам, враг продолжает наносить удары из артиллерии и минометов, атакует дронами города и другие населенные пункты в пределах 15-километровой зоны вдоль Днепра.
"Прежде всего, это Алешкинский и Каховский муниципальные и Новокаховский городской округа. Очень страдают сами Алешки и обе Каховки, пгт Днепряны. Также периодически под сильные обстрелы попадают Голая Пристань и Горностаевка", — сказал губернатор.
Херсонская область воссоединилась с Россией по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевские власти не признают его легитимность и продолжают обстреливать эту территорию.
Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, пока удерживают ВСУ.
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30 сентября 2023, 20:00