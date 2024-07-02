РЖД запустят восемь новых туристических маршрутов в 2025 году
РЖД в 2025 году запустят восемь новых круговых туристических маршрутов
Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Холдинг РЖД в 2025 году запускает 8 новых круговых туристических маршрутов поездов, в том числе "сказочных", сообщила компания.
"Сани готовят летом, вот и мы заранее позаботились о туристических поездках не только на новогодний период 2024/2025 гг., но и весь следующий год", - говорится в сообщении РЖД.
В числе новых маршрутов "Псковские каникулы" Москва – Великие Луки – Псков – Москва, "Гастротур" Москва – Майкоп – Краснодар – Новороссийск – Москва, "Вдоль Оки" Москва – Нижний Новгород – Муром – Москва, "Волжский вояж" Москва – Чебоксары – Нижний Новгород – Москва, "В Дивеево" Москва – Муром – Арзамас – Москва, "Малахит" Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург – Казань – Москва.
"Для семей с детьми мы расширили линейку "сказочных" поездов, которые отвезут маленьких путешественников в гости к Царевне-лягушке, царю Берендеею, Кикиморе Вятской, Деду Морозу и к другим сказочным персонажам", - пишут РЖД.
В числе маршрутов: "Сказочный экспресс" Москва – Киров – Ростов – Переславль-Залесский – Москва и "Вятская сказка" Москва – Киров – Великий Устюг – Москва.
РЖД уточняют, что все популярные в настоящее время туристические поезда продолжат курсировать и в следующем году: "Жемчужина Кавказа", "В Карелию", "Серебряный маршрут", "По Золотому кольцу", "В Сибирь", "К виноградникам у моря", "Байкальская сказка" и прочие.
Продажа билетов на туристические маршруты открывается за 120 суток. Количество дальних туристических поездов в 2025 году увеличится до 60, охват регионов - до 48 (сегодня 55 маршрутов объединяют 46 субъектов РФ). Количество мест, предложенных туристам в поездах, вырастет почти на 4% - до 893 тысяч.