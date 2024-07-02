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В Румынии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 02.07.2024
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09:50 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/rumyniya-1956793308.html
В Румынии пять человек погибли в ДТП
В Румынии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 02.07.2024
В Румынии пять человек погибли в ДТП
Пять человек, в том числе двое детей, погибли в Румынии в результате ДТП, машина, в которой они находились, столкнулась с автоцистерной, водитель которой... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:50
2024-07-02T09:50
происшествия
авто
румыния
дтп
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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в Румынии в результате ДТП, машина, в которой они находились, столкнулась с автоцистерной, водитель которой заснул, сообщил представитель полиции уезда Сучава Ионуц Епуряну. "40-летний мужчина, гражданин Украины, переезжал из муниципалитета Сучава в населенный пункт Кумпэрэтура, перевозя цемент. Он уснул за рулем, цистерна выехала на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с автомобилем, в котором находились пять человек. Водитель автомобиля, 36-летний мужчина, а также остальные четыре пассажира автомобиля, в том числе двое детей в возрасте 8 и 9 лет, которые находились с родителями, погибли на месте", - сообщил Епуряну журналистам. По его словам, виновник аварии получил легкие травмы и был доставлен в больницу Скорой помощи уезда Сучава. Его проверили на алкотестере, результат оказался отрицательным.
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происшествия, авто, румыния, дтп
Происшествия, Авто, Румыния, ДТП
В Румынии пять человек погибли в ДТП

В Румынии пять человек погибли, в том числе двое детей, в ДТП с цистерной

© Glasul SuceveiНа месте ДТП в Румынии. Кадр видео
На месте ДТП в Румынии. Кадр видео
© Glasul Sucevei
На месте ДТП в Румынии. Кадр видео
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в Румынии в результате ДТП, машина, в которой они находились, столкнулась с автоцистерной, водитель которой заснул, сообщил представитель полиции уезда Сучава Ионуц Епуряну.
"40-летний мужчина, гражданин Украины, переезжал из муниципалитета Сучава в населенный пункт Кумпэрэтура, перевозя цемент. Он уснул за рулем, цистерна выехала на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с автомобилем, в котором находились пять человек. Водитель автомобиля, 36-летний мужчина, а также остальные четыре пассажира автомобиля, в том числе двое детей в возрасте 8 и 9 лет, которые находились с родителями, погибли на месте", - сообщил Епуряну журналистам.
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По его словам, виновник аварии получил легкие травмы и был доставлен в больницу Скорой помощи уезда Сучава. Его проверили на алкотестере, результат оказался отрицательным.
 
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