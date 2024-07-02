https://ria.ru/20240702/rumyniya-1956793308.html

В Румынии пять человек погибли в ДТП

В Румынии пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 02.07.2024

В Румынии пять человек погибли в ДТП

Пять человек, в том числе двое детей, погибли в Румынии в результате ДТП, машина, в которой они находились, столкнулась с автоцистерной, водитель которой... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:50

2024-07-02T09:50

2024-07-02T09:50

происшествия

авто

румыния

дтп

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КИШИНЕВ, 2 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в Румынии в результате ДТП, машина, в которой они находились, столкнулась с автоцистерной, водитель которой заснул, сообщил представитель полиции уезда Сучава Ионуц Епуряну. "40-летний мужчина, гражданин Украины, переезжал из муниципалитета Сучава в населенный пункт Кумпэрэтура, перевозя цемент. Он уснул за рулем, цистерна выехала на встречную полосу, столкнувшись лоб в лоб с автомобилем, в котором находились пять человек. Водитель автомобиля, 36-летний мужчина, а также остальные четыре пассажира автомобиля, в том числе двое детей в возрасте 8 и 9 лет, которые находились с родителями, погибли на месте", - сообщил Епуряну журналистам. По его словам, виновник аварии получил легкие травмы и был доставлен в больницу Скорой помощи уезда Сучава. Его проверили на алкотестере, результат оказался отрицательным.

https://ria.ru/20230917/bronetransporter-1896809216.html

румыния

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, авто, румыния, дтп