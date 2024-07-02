https://ria.ru/20240702/rst-1956794536.html

РСТ дал советы туристам, застрявшим в аэропорту в Анталье из-за забастовок

РСТ дал советы туристам, застрявшим в аэропорту в Анталье из-за забастовок - РИА Новости, 02.07.2024

РСТ дал советы туристам, застрявшим в аэропорту в Анталье из-за забастовок

Российским туристам, которые столкнулись с задержками вылетов в аэропорту Антальи из-за забастовки сотрудников воздушной гавани на фоне высоких показателей по... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:59

2024-07-02T09:59

2024-07-02T10:00

туризм

анталья (провинция)

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российским туристам, которые столкнулись с задержками вылетов в аэропорту Антальи из-за забастовки сотрудников воздушной гавани на фоне высоких показателей по вылетам, необходимо обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим перевозчика, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Международные рейсы вылетают из аэропорта турецкой Антальи с задержками с 30 июня из-за забастовки сотрудников воздушной гавани. Сейчас, в высокий туристический сезон, аэропорт ежедневно принимает не менее 200 тысяч пассажиров и обслуживает около 1 100 рейсов в сутки. Пассажирам в этой ситуации необходимо обращаться к представителям своей авиакомпании или к представителям аэропорта, обслуживающим перевозчика", - рассказали в РСТ. Там со ссылкой на вице-президента РСТ Дмитрия Горина также сообщили, что, в соответствии с федеральными авиационными правилами, в течение двух часов после задержки рейса авиакомпании должны предоставлять пассажирам прохладительные напитки, а через 4 часа - горячее питание. В случае если рейс задерживается более чем на 6 часов ночью и на 8 часов днем, пассажиров должны заселить в гостиницу, указали в РСТ. "У пассажиров всегда есть право возврата без штрафа неиспользованной части билета, но надо понимать, что новый билет может стоить дороже. Поэтому самое разумное, наверное, все-таки использовать перелет, пусть даже с перенесенным временем вылета", - процитировали Горина в сообщении. По его словам, с задержками рейсов столкнулись не только российские туристы. "Задержки касаются пассажиров любых стран. Сейчас аэропорт несет пиковые нагрузки, которые существенно выше, чем годом ранее. Задержки рейсов могут длиться от 3 до 14 часов, были факты переноса вылетов даже на сутки. Из-за долгого ожидания авиакомпании вынуждены дозаправлять топливом воздушные суда, что приводит к дополнительным задержкам. Увы, часть пассажиров испытывают неудобства, так как самолеты ожидают вылета фактически уже после регистрации рейса и окончания посадки на борт", - сказал Горин, слова которого привели в сообщении.

https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

https://ria.ru/20240603/turtsiya-1950081192.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)