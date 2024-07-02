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Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира - РИА Новости, 02.07.2024
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18:08 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/rossiya-1956938424.html
Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира
Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира - РИА Новости, 02.07.2024
Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира
Россия в 2023 году сохранила позиции четвертой экономики мира: ее ВВП по паритету покупательной способности вырос за год почти на 8% - до 6,45 триллиона... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:08
2024-07-02T18:08
япония
россия
китай
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в 2023 году сохранила позиции четвертой экономики мира: ее ВВП по паритету покупательной способности вырос за год почти на 8% - до 6,45 триллиона долларов, следует из опубликованных Всемирным банком данных, которые изучило РИА Новости. Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следовало из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости. Согласно опубликованным Всемирным банком данным, российская экономика в пересчете по паритету покупательной способности в 2023 году достигла 6,45 триллиона долларов против 6 триллионов годом ранее, оставшись на четвертом месте. Экономика Японии, которая остается на пятом месте, увеличилась до 6,25 триллиона долларов с 5,9 триллиона. При этом разрыв между Россией и Японией продолжил увеличиваться: если в 2022 году разница между ВВП по ППС двух стран был около 113 миллиардов долларов, то в прошлом году уже 200 миллиардов. Абсолютным лидером остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности в 34,6 триллиона долларов. Далее следуют США (27,4 триллиона) и Индия (14,5 триллиона). В десятку также входят Германия (5,9 триллиона долларов), Бразилия (4,45 триллиона), Индонезия (4,3 триллиона), Франция (4,2 триллиона) и Великобритания (4 триллиона).
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япония, россия, китай, всемирный банк, в мире
Япония, Россия, Китай, Всемирный банк, В мире
Всемирный банк подтвердил, что Россия осталась четвертой экономикой мира

Всемирный банк подтвердил, что РФ в 2023 году осталась четвертой экономикой мира

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия в 2023 году сохранила позиции четвертой экономики мира: ее ВВП по паритету покупательной способности вырос за год почти на 8% - до 6,45 триллиона долларов, следует из опубликованных Всемирным банком данных, которые изучило РИА Новости.
Россия в 2021 году стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию, следовало из обновленных в конце мая данных Всемирного банка. И в 2022-2023 годах Россия сохранила эту позицию, подсчитало РИА Новости.
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Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка
6 июня, 11:06
Согласно опубликованным Всемирным банком данным, российская экономика в пересчете по паритету покупательной способности в 2023 году достигла 6,45 триллиона долларов против 6 триллионов годом ранее, оставшись на четвертом месте.
Экономика Японии, которая остается на пятом месте, увеличилась до 6,25 триллиона долларов с 5,9 триллиона. При этом разрыв между Россией и Японией продолжил увеличиваться: если в 2022 году разница между ВВП по ППС двух стран был около 113 миллиардов долларов, то в прошлом году уже 200 миллиардов.
Абсолютным лидером остается Китай с ВВП по паритету покупательной способности в 34,6 триллиона долларов. Далее следуют США (27,4 триллиона) и Индия (14,5 триллиона).
В десятку также входят Германия (5,9 триллиона долларов), Бразилия (4,45 триллиона), Индонезия (4,3 триллиона), Франция (4,2 триллиона) и Великобритания (4 триллиона).
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