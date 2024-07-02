https://ria.ru/20240702/rossiya-1956841976.html

Россия и Белоруссия должны стоять плечом к плечу, заявил Володин

Россия и Белоруссия должны стоять плечом к плечу, заявил Володин - РИА Новости, 02.07.2024

Россия и Белоруссия должны стоять плечом к плечу, заявил Володин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:55

2024-07-02T12:55

2024-07-02T12:55

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МИНСК, 2 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия и Белоруссия должны быть еще теснее вместе, чтобы преодолевать вызовы, с которыми сегодня сталкиваются две страны. Володин прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в торжественных мероприятиях по случаю Дня независимости Белоруссии по поручению президента РФ Владимира Путина. "Мы должны быть вместе, еще крепче плечом к плечу, чтобы преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Володин во вторник в Минске во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Володин передал Лукашенко поздравления от имени президента России Путина с госпраздником, Днем Независимости Белоруссии, а также с 80-летием освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. "Нам важно эту память хранить. Слова благодарности Вам за то, что Вы делаете в этом плане. Пока мы будем помнить тех, кто погиб за нашу свободу, за свободу нашей страны, которая родила нас - Советского Союза, за свободу наших государств - Беларуси и России, мы их считаем живыми. Они нас ведут по этой жизни, завещая незримо, хотя их рядом нет", - сказал спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240701/overchuk-1956750315.html

https://ria.ru/20240701/fotovystavki-1956111229.html

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белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф, в мире