https://ria.ru/20240702/roddom-1956857122.html

Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом

Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом - РИА Новости, 02.07.2024

Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом

Реконструированный роддом с современным медицинским оборудованием, операционными и уютными палатами готовят к открытию в городе Краснодоне Луганской Народной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:58

2024-07-02T13:58

2024-07-02T13:58

тюменская область

краснодон

луганская народная республика

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Реконструированный роддом с современным медицинским оборудованием, операционными и уютными палатами готовят к открытию в городе Краснодоне Луганской Народной Республики, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал его подарком от региона-шефа местным врачам, молодым мамам и детям. О визите в роддом Александр Моор сообщил по итогам рабочей поездки в Луганскую Народную Республику. "Я не узнал роддом. Хорошо помню, каким он был. Спасибо строителям – здание полностью реконструировали. Думаю, теперь оно простоит еще много десятков лет. А самое главное – мы установили там современное оборудование. Появилась возможность делать самые сложные операции, а также выхаживать недоношенных младенцев. Это наш подарок врачам, молодым мамам и детям Краснодона, наш общий вклад в победу", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора. Глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко в своем Telegram-канале пояснил, что в родильном доме совсем недавно завершился капитальный ремонт здания и прилегающей территории, сейчас идет сборка и установка нового оборудования, мебели и подготовка к принятию первых пациентов, в каждой палате есть душ, туалет, многофункциональные кровати и централизованная подача кислорода. "Теперь он готов принимать новорожденных в условиях максимального комфорта и безопасности. Прежде всего это более современные и качественные медицинские услуги для беременных женщин и новорожденных, что поможет улучшить способы диагностики и своевременного лечения, а значит снизит риск развития патологий и других рисков для матери и ребенка", - отметил Козенко. Помимо роддома, Моор ознакомился с работой детского отделения Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. После ранее проведенного капремонта условия там хорошие, установлена современная аппаратура, в том числе для диагностики, но врачей не хватает. Поэтому помогают тюменские медики. Около 40 человек за два года уже побывали в Краснодоне. Они лечат, проводят операции, помогают местным молодым коллегам в освоении нового оборудования, делятся опытом. "Сотрудничество обязательно продолжим", - подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20240701/moor-1956560887.html

https://ria.ru/20240619/posevnaya-1953912042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодон, луганская народная республика, александр моор, тюменская область