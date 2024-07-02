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Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом - РИА Новости, 02.07.2024
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Тюменская область
 
13:58 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/roddom-1956857122.html
Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом
Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом - РИА Новости, 02.07.2024
Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом
Реконструированный роддом с современным медицинским оборудованием, операционными и уютными палатами готовят к открытию в городе Краснодоне Луганской Народной... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:58
2024-07-02T13:58
тюменская область
краснодон
луганская народная республика
александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Реконструированный роддом с современным медицинским оборудованием, операционными и уютными палатами готовят к открытию в городе Краснодоне Луганской Народной Республики, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал его подарком от региона-шефа местным врачам, молодым мамам и детям. О визите в роддом Александр Моор сообщил по итогам рабочей поездки в Луганскую Народную Республику. "Я не узнал роддом. Хорошо помню, каким он был. Спасибо строителям – здание полностью реконструировали. Думаю, теперь оно простоит еще много десятков лет. А самое главное – мы установили там современное оборудование. Появилась возможность делать самые сложные операции, а также выхаживать недоношенных младенцев. Это наш подарок врачам, молодым мамам и детям Краснодона, наш общий вклад в победу", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора. Глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко в своем Telegram-канале пояснил, что в родильном доме совсем недавно завершился капитальный ремонт здания и прилегающей территории, сейчас идет сборка и установка нового оборудования, мебели и подготовка к принятию первых пациентов, в каждой палате есть душ, туалет, многофункциональные кровати и централизованная подача кислорода. "Теперь он готов принимать новорожденных в условиях максимального комфорта и безопасности. Прежде всего это более современные и качественные медицинские услуги для беременных женщин и новорожденных, что поможет улучшить способы диагностики и своевременного лечения, а значит снизит риск развития патологий и других рисков для матери и ребенка", - отметил Козенко. Помимо роддома, Моор ознакомился с работой детского отделения Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. После ранее проведенного капремонта условия там хорошие, установлена современная аппаратура, в том числе для диагностики, но врачей не хватает. Поэтому помогают тюменские медики. Около 40 человек за два года уже побывали в Краснодоне. Они лечат, проводят операции, помогают местным молодым коллегам в освоении нового оборудования, делятся опытом. "Сотрудничество обязательно продолжим", - подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20240701/moor-1956560887.html
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краснодон, луганская народная республика, александр моор, тюменская область
Тюменская область, Краснодон, Луганская Народная Республика, Александр Моор, Тюменская область

Тюменская область в луганском Краснодоне реконструировала роддом

© Фото : Муниципальное образование Краснодонский муниципальный округ Луганской Народной РеспубликиГубернатор Тюменской области Александр Мооръ во время посещения обновленного Краснодонского роддома
Губернатор Тюменской области Александр Мооръ во время посещения обновленного Краснодонского роддома - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Муниципальное образование Краснодонский муниципальный округ Луганской Народной Республики
Губернатор Тюменской области Александр Мооръ во время посещения обновленного Краснодонского роддома
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Реконструированный роддом с современным медицинским оборудованием, операционными и уютными палатами готовят к открытию в городе Краснодоне Луганской Народной Республики, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал его подарком от региона-шефа местным врачам, молодым мамам и детям.
О визите в роддом Александр Моор сообщил по итогам рабочей поездки в Луганскую Народную Республику.
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"Я не узнал роддом. Хорошо помню, каким он был. Спасибо строителям – здание полностью реконструировали. Думаю, теперь оно простоит еще много десятков лет. А самое главное – мы установили там современное оборудование. Появилась возможность делать самые сложные операции, а также выхаживать недоношенных младенцев. Это наш подарок врачам, молодым мамам и детям Краснодона, наш общий вклад в победу", – цитирует слова Александра Моора пресс-служба губернатора.
Глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко в своем Telegram-канале пояснил, что в родильном доме совсем недавно завершился капитальный ремонт здания и прилегающей территории, сейчас идет сборка и установка нового оборудования, мебели и подготовка к принятию первых пациентов, в каждой палате есть душ, туалет, многофункциональные кровати и централизованная подача кислорода. "Теперь он готов принимать новорожденных в условиях максимального комфорта и безопасности. Прежде всего это более современные и качественные медицинские услуги для беременных женщин и новорожденных, что поможет улучшить способы диагностики и своевременного лечения, а значит снизит риск развития патологий и других рисков для матери и ребенка", - отметил Козенко.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Помимо роддома, Моор ознакомился с работой детского отделения Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы. После ранее проведенного капремонта условия там хорошие, установлена современная аппаратура, в том числе для диагностики, но врачей не хватает. Поэтому помогают тюменские медики. Около 40 человек за два года уже побывали в Краснодоне. Они лечат, проводят операции, помогают местным молодым коллегам в освоении нового оборудования, делятся опытом. "Сотрудничество обязательно продолжим", - подчеркнул Моор.
 
Тюменская областьКраснодонЛуганская Народная РеспубликаАлександр МоорТюменская область
 
 
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