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"Аэрофлот" опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные - РИА Новости, 02.07.2024
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22:22 02.07.2024 (обновлено: 22:47 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/reys-1956976199.html
"Аэрофлот" опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные
"Аэрофлот" опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные - РИА Новости, 02.07.2024
"Аэрофлот" опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные
"Аэрофлот" опровергает информацию о дефиците кадров для выполнения полетной программы, о котором писали ряд Telegram-каналов, данные о количестве задержанных... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:22
2024-07-02T22:47
аэрофлот
происшествия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" опровергает информацию о дефиците кадров для выполнения полетной программы, о котором писали ряд Telegram-каналов, данные о количестве задержанных рейсов не соответствуют действительности, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании."Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности. У "Аэрофлота" достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы. Планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями", - говорится в публикации.
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аэрофлот, происшествия
Аэрофлот, Происшествия

"Аэрофлот" опроверг информацию о количестве задержанных рейсов в выходные

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. "Аэрофлот" опровергает информацию о дефиците кадров для выполнения полетной программы, о котором писали ряд Telegram-каналов, данные о количестве задержанных рейсов не соответствуют действительности, говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.
"Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом Telegram-каналов, не соответствует действительности. У "Аэрофлота" достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы. Планирование экипажей осуществляется в строгом соответствии с нормативными требованиями", - говорится в публикации.
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