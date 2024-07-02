https://ria.ru/20240702/remont-1956880309.html

В Москве отремонтируют более 370 домов по индивидуальным проектам

В Москве отремонтируют более 370 домов по индивидуальным проектам - РИА Новости, 02.07.2024

В Москве отремонтируют более 370 домов по индивидуальным проектам

Более 370 домов, возведенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, специалисты уже разрабатывают проекты ремонта с учетом особенностей... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:16

2024-07-02T15:16

2024-07-02T15:16

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более 370 домов, возведенных по индивидуальным проектам, капитально отремонтируют в Москве, специалисты уже разрабатывают проекты ремонта с учетом особенностей конструкции каждого из них, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "До конца года в столице в рамках программы капитального ремонта жилого фонда приведут в порядок 375 домов, возведенных по индивидуальным проектам", - говорится в сообщении. В частности, будет отремонтировано здание на Краснопрудной улице (дом 3–5, строение 1). Этот семиэтажный многоквартирный дом был возведен в 1947 году в стиле советской неоклассики: здание имеет сквозной арочный проезд, а фасад оформлен рустом. Кроме того, планируется отремонтировать восьмиэтажное здание на Ленинградском проспекте (дом 14, корпус 5). Этот дом с элементами конструктивизма построен в 1926 году по индивидуальному проекту: строение интересно фасадами, поэтажно разделенными тягами, и венчающим карнизом, расположенным по периметру. В проект по капитальному ремонту также включено здание на улице Покровка (дом 15/16, строение 1). Пятиэтажный жилой дом был построен в 1904 году в неоклассическом стиле: главный фасад здания угловой, скругленный, с четким ритмом, заданным полуколоннами и пилястрами во всю высоту дома, а по периметру расположен венчающий карниз.

https://ria.ru/20240308/moskva-1931881470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, москва, капремонт в москве, сергей собянин, правительство г. москвы