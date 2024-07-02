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Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик" - РИА Новости, 02.07.2024
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Омская область
 
10:55 02.07.2024 (обновлено: 11:19 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/remont-1956811682.html
Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик"
Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик" - РИА Новости, 02.07.2024
Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале ремонта в омском молодежном центре "Химик". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:55
2024-07-02T11:19
омская область
виталий хоценко
ремонт
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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ОМСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале ремонта в омском молодежном центре "Химик". Ремонт проведут в два этапа на средства субсидии Росмолодежи, полученной областью в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". На базе "Химика" создадут современный дом молодежи. "В омском молодежном центре "Химик" начался масштабный ремонт. В этом году планируем обновить входную группу, помещения 1-го этажа и фойе 2-го этажа. Благодаря этому в здании появится сразу 7 молодежных пространств, включая фудкорт, творческую мастерскую, места для встреч и просвещения. В 2025 году займемся капитальным ремонтом зрительного зала и созданием концертной площадки", - написал Виталий Хоценко. В прошлом году регион впервые выиграл субсидию от Федерального агентства по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". Ее размер составил более 124 миллиона рублей. В этом году Омская область получила уже вторую субсидию в 95 миллионов рублей на ремонт "Химика". Он станет самым крупным домом молодежи в регионе.
https://ria.ru/20240627/vstrecha-1955874010.html
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виталий хоценко, ремонт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Омская область , Виталий Хоценко, Ремонт, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик"

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиРемонт в молодежном центре "Химик"
Ремонт в молодежном центре Химик
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Ремонт в молодежном центре "Химик"
Читать ria.ru в
ОМСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале ремонта в омском молодежном центре "Химик".
Ремонт проведут в два этапа на средства субсидии Росмолодежи, полученной областью в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". На базе "Химика" создадут современный дом молодежи.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел рабочую встречу с руководителем Роструда Михаилом Иванковым - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
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"В омском молодежном центре "Химик" начался масштабный ремонт. В этом году планируем обновить входную группу, помещения 1-го этажа и фойе 2-го этажа. Благодаря этому в здании появится сразу 7 молодежных пространств, включая фудкорт, творческую мастерскую, места для встреч и просвещения. В 2025 году займемся капитальным ремонтом зрительного зала и созданием концертной площадки", - написал Виталий Хоценко.
В прошлом году регион впервые выиграл субсидию от Федерального агентства по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". Ее размер составил более 124 миллиона рублей. В этом году Омская область получила уже вторую субсидию в 95 миллионов рублей на ремонт "Химика". Он станет самым крупным домом молодежи в регионе.
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Омская областьВиталий ХоценкоРемонтФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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