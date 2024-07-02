Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиРемонт в молодежном центре "Химик"
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Ремонт в молодежном центре "Химик"
ОМСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале ремонта в омском молодежном центре "Химик".
Ремонт проведут в два этапа на средства субсидии Росмолодежи, полученной областью в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". На базе "Химика" создадут современный дом молодежи.
"В омском молодежном центре "Химик" начался масштабный ремонт. В этом году планируем обновить входную группу, помещения 1-го этажа и фойе 2-го этажа. Благодаря этому в здании появится сразу 7 молодежных пространств, включая фудкорт, творческую мастерскую, места для встреч и просвещения. В 2025 году займемся капитальным ремонтом зрительного зала и созданием концертной площадки", - написал Виталий Хоценко.
В прошлом году регион впервые выиграл субсидию от Федерального агентства по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". Ее размер составил более 124 миллиона рублей. В этом году Омская область получила уже вторую субсидию в 95 миллионов рублей на ремонт "Химика". Он станет самым крупным домом молодежи в регионе.