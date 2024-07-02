https://ria.ru/20240702/remont-1956811682.html

Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик"

Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик" - РИА Новости, 02.07.2024

Губернатор Хоценко рассказал о начале ремонта в молодежном центре "Химик"

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале ремонта в омском молодежном центре "Химик". РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:55

2024-07-02T10:55

2024-07-02T11:19

омская область

виталий хоценко

ремонт

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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ОМСК, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о начале ремонта в омском молодежном центре "Химик". Ремонт проведут в два этапа на средства субсидии Росмолодежи, полученной областью в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". На базе "Химика" создадут современный дом молодежи. "В омском молодежном центре "Химик" начался масштабный ремонт. В этом году планируем обновить входную группу, помещения 1-го этажа и фойе 2-го этажа. Благодаря этому в здании появится сразу 7 молодежных пространств, включая фудкорт, творческую мастерскую, места для встреч и просвещения. В 2025 году займемся капитальным ремонтом зрительного зала и созданием концертной площадки", - написал Виталий Хоценко. В прошлом году регион впервые выиграл субсидию от Федерального агентства по делам молодежи в рамках всероссийского конкурса "Регион для молодых". Ее размер составил более 124 миллиона рублей. В этом году Омская область получила уже вторую субсидию в 95 миллионов рублей на ремонт "Химика". Он станет самым крупным домом молодежи в регионе.

https://ria.ru/20240627/vstrecha-1955874010.html

https://ria.ru/20240620/zhile-1954163512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, ремонт, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)