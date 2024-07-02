https://ria.ru/20240702/radio-1956855509.html

Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку

Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку - РИА Новости, 02.07.2024

Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку

Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:48

2024-07-02T13:48

2024-07-02T13:48

россия

прага

сергей медведев

вооруженные силы рф

карлов университет

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной стало видео на странице "Радио Свобода" на YouTube. По данной статье грозит до десяти лет лишения свободы. Медведев ранее преподавал в Высшей школе экономики, сейчас - профессор Карлова Университета в Праге.* СМИ, выполняющее функции иноагента.* Организация, признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20240702/sadykov-1956853703.html

https://ria.ru/20231208/mvd-1914652489.html

россия

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россия, прага, сергей медведев, вооруженные силы рф, карлов университет