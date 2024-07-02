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Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку - РИА Новости, 02.07.2024
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку
Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:48
2024-07-02T13:48
2024-07-02T13:48
россия
прага
сергей медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной стало видео на странице "Радио Свобода" на YouTube. По данной статье грозит до десяти лет лишения свободы. Медведев ранее преподавал в Высшей школе экономики, сейчас - профессор Карлова Университета в Праге.* СМИ, выполняющее функции иноагента.* Организация, признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240702/sadykov-1956853703.html
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россия, прага, сергей медведев, вооруженные силы рф, карлов университет
Россия, Прага, Сергей Медведев, Вооруженные силы РФ, Карлов университет
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку
Журналиста "Радио Свобода" Медведева проверяют на предмет распространения фейков