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Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку - РИА Новости, 02.07.2024
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13:48 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/radio-1956855509.html
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку - РИА Новости, 02.07.2024
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку
Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:48
2024-07-02T13:48
россия
прага
сергей медведев
вооруженные силы рф
карлов университет
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства. По его словам, причиной стало видео на странице "Радио Свобода" на YouTube. По данной статье грозит до десяти лет лишения свободы. Медведев ранее преподавал в Высшей школе экономики, сейчас - профессор Карлова Университета в Праге.* СМИ, выполняющее функции иноагента.* Организация, признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20240702/sadykov-1956853703.html
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россия, прага, сергей медведев, вооруженные силы рф, карлов университет
Россия, Прага, Сергей Медведев, Вооруженные силы РФ, Карлов университет
Против журналиста "Радио Свобода"* Медведева начали проверку

Журналиста "Радио Свобода" Медведева проверяют на предмет распространения фейков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Радио Свобода"* в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Свободная Европа/Радио Свобода* в Праге - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации "Свободная Европа/Радио Свобода"* в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Против журналиста "Радио Свобода"* Сергея Медведева начали доследственную проверку на предмет распространения фейков о ВС России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Проводится доследственная проверка по части 2 статьи 207.3 УК РФ - публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, причиной стало видео на странице "Радио Свобода" на YouTube.
По данной статье грозит до десяти лет лишения свободы.
Медведев ранее преподавал в Высшей школе экономики, сейчас - профессор Карлова Университета в Праге.
Вывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“* в Праге - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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* СМИ, выполняющее функции иноагента.
* Организация, признанная нежелательной в России.
 
РоссияПрагаСергей МедведевВооруженные силы РФКарлов университет
 
 
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