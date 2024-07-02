https://ria.ru/20240702/putin-1956886436.html

Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости

Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости - РИА Новости, 02.07.2024

Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости

Президент России Владимир Путин поручил оказать оказать методическую поддержку регионам РФ по вопросам улучшения программ повышения рождаемости и поддержки... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:22

2024-07-02T15:22

2024-07-02T15:22

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать оказать методическую поддержку регионам РФ по вопросам улучшения программ повышения рождаемости и поддержки беременных женщин, следует из перечня поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, опубликованного на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с правительством Российской Федерации и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основе анализа лучших практик оказать методическую поддержку субъектам Российской Федерации по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, мер и практик поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми, а также по вопросам реализации мероприятий по сохранению, укреплению и продвижению традиционных семейных ценностей", - сказано в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и высшие должностные лица субъектов страны.

https://ria.ru/20240507/putin-1944515107.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)