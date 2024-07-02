https://ria.ru/20240702/putin-1956886436.html
Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости
Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости - РИА Новости, 02.07.2024
Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости
Президент России Владимир Путин поручил оказать оказать методическую поддержку регионам РФ по вопросам улучшения программ повышения рождаемости и поддержки... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:22
2024-07-02T15:22
2024-07-02T15:22
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оказать оказать методическую поддержку регионам РФ по вопросам улучшения программ повышения рождаемости и поддержки беременных женщин, следует из перечня поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, опубликованного на сайте Кремля. "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с правительством Российской Федерации и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации на основе анализа лучших практик оказать методическую поддержку субъектам Российской Федерации по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, мер и практик поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми, а также по вопросам реализации мероприятий по сохранению, укреплению и продвижению традиционных семейных ценностей", - сказано в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 августа, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и высшие должностные лица субъектов страны.
https://ria.ru/20240507/putin-1944515107.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил оказать поддержку регионам по повышению рождаемости
Путин поручил оказать методическую поддержку регионам по повышению рождаемости