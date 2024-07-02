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Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом - РИА Новости, 02.07.2024
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11:48 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/putin-1956825827.html
Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом
Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом - РИА Новости, 02.07.2024
Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом
Президент России Владимир Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:48
2024-07-02T11:48
россия
владимир путин
светлана чупшева
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, сообщается на сайте Кремля. Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". "Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов":... при участии правительства РФ, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 декабря, далее – один раз в год, ответственная за выполнение поручения - гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
https://ria.ru/20240702/putin-1956799612.html
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россия, владимир путин, светлана чупшева, экономика
Россия, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Экономика
Путин поручил продвигать российские бренды за рубежом

Путин поручил содействовать продвижению за рубежом российских брендов и проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил содействовать в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, сообщается на сайте Кремля.
Перечень поручений дан по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
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"Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов":... при участии правительства РФ, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций оказывать содействие в продвижении за рубежом отечественных брендов и проектов, а также лучших российских практик в различных сферах деятельности", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 декабря, далее – один раз в год, ответственная за выполнение поручения - гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
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