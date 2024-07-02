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СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу - РИА Новости, 02.07.2024
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10:17 02.07.2024 (обновлено: 10:52 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/putin-1956799612.html
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу - РИА Новости, 02.07.2024
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу
Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:17
2024-07-02T10:52
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал США сигнал, отправив корабли к Кубе, пишет Daily Express. "Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе &lt;...&gt; должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", — цитирует издание эксперта по обороне Иэна Баллантайна. Он отметил, что США и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех пор, как атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышли со своих баз в Арктике.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня. В июне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости действующего главы государства Джо Байдена. Бывший глава Белого дома высказал мнение, что Байден ставит Соединенные Штаты под смертельную угрозу, поскольку российские военные корабли и атомные субмарины находятся близ Кубы всего в 60 милях от берегов американского штата Флорида.Читайте в Дзен: Наглость не знает пределов. Поступок Зеленской шокировал всех. Чем ошарашила жена главы киевского режима?На позициях ВСУ нашли любопытный блокнот с иностранными словами
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в мире, владимир путин, сша, куба, россия, джо байден, дональд трамп
В мире, Владимир Путин, США, Куба, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: Путин сделал грозное предупреждение Западу

Daily Express: Путин послал грозный сигнал США атомной подлодкой на Кубе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин послал США сигнал, отправив корабли к Кубе, пишет Daily Express.

"Недавнее развертывание Владимиром Путиным "грозной" атомной подводной лодки на Кубе <...> должно послужить предупреждением Западу о том, что недооценивание российской военно-морской мощи может оказаться для него опасной", — цитирует издание эксперта по обороне Иэна Баллантайна.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Он отметил, что США и их союзники отслеживали каждый шаг российских кораблей с тех пор, как атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышли со своих баз в Арктике.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.

В июне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости действующего главы государства Джо Байдена. Бывший глава Белого дома высказал мнение, что Байден ставит Соединенные Штаты под смертельную угрозу, поскольку российские военные корабли и атомные субмарины находятся близ Кубы всего в 60 милях от берегов американского штата Флорида.
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