"Особая цель". В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Путина от НАТО
CFR: Путин станет особой целью повестки на саммите НАТО в Вашингтоне в июле
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предстоящий саммит НАТО должен стать посланием президенту России Владимиру Путину, пишет Council on Foreign Relations.
"Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", — говорится в публикации.
"Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", — говорится в публикации.
Вместе с тем саммит не удовлетворит надежды Киева на членство в НАТО, пишет CFR.
Сенатор Константин Косачев отметил, что в руководстве стран НАТО находятся политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине. Именно это не позволит им отказаться от "своей линии на нанесение России "стратегического поражения" на Украине, чего бы это не стоило самой Украине", подчеркнул парламентарий.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
Сенатор Константин Косачев отметил, что в руководстве стран НАТО находятся политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине. Именно это не позволит им отказаться от "своей линии на нанесение России "стратегического поражения" на Украине, чего бы это не стоило самой Украине", подчеркнул парламентарий.
Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.