https://ria.ru/20240702/putin-1956787475.html

"Особая цель". В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Путина от НАТО

"Особая цель". В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Путина от НАТО - РИА Новости, 02.07.2024

"Особая цель". В США раскрыли, какой "сюрприз" ждет Путина от НАТО

Предстоящий саммит НАТО должен стать посланием президенту России Владимиру Путину, пишет Council on Foreign Relations. "Все темы, адресованные Украине и... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:05

2024-07-02T09:05

2024-07-02T14:33

в мире

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Предстоящий саммит НАТО должен стать посланием президенту России Владимиру Путину, пишет Council on Foreign Relations. "Все темы, адресованные Украине и республиканцам в США, предназначены и для Путина, но он является особой целью дополнительных пунктов повестки дня саммита", — говорится в публикации. Вместе с тем саммит не удовлетворит надежды Киева на членство в НАТО, пишет CFR.Сенатор Константин Косачев отметил, что в руководстве стран НАТО находятся политики, которые несут ответственность за совершение всех фатальных ошибок Запада на Украине. Именно это не позволит им отказаться от "своей линии на нанесение России "стратегического поражения" на Украине, чего бы это не стоило самой Украине", подчеркнул парламентарий.Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

https://ria.ru/20240702/putin-1956799612.html

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956815012.html

украина

россия

сша

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в мире, владимир путин, украина, россия, сша, нато