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Экс-глава Каталонии подал иск против судьи из Барселоны - РИА Новости, 02.07.2024
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20:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/puchdemon--1956961469.html
Экс-глава Каталонии подал иск против судьи из Барселоны
Экс-глава Каталонии подал иск против судьи из Барселоны - РИА Новости, 02.07.2024
Экс-глава Каталонии подал иск против судьи из Барселоны
Бывший глава автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон подал иск против судьи из Барселоны Жоакина Агирре, которого он обвиняет в начале незаконного... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:33
2024-07-02T20:33
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МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон подал иск против судьи из Барселоны Жоакина Агирре, которого он обвиняет в начале незаконного расследования предполагаемых связей сторонников независимости региона с Россией, передает во вторник телеканал TVE. "Это масштабное, перспективное и вычурное расследование, на которое были потрачены огромные государственные деньги, было продлено", - приводится текст постановления, в котором Агирре обвиняется в служебном злоупотреблении и растрате государственных средств, которые понадобятся для этого расследования. Отмечается, что Пучдемон попросил пока отстранить судью от дела о предполагаемых связях с Россией, в рамках которого будут расследоваться преступления, связанные с государственной изменой и растратой государственных средств, в связи с предполагаемыми связями лидеров сторонников независимости с российскими властями. В конце июня сообщалось, что Агирре решил открыть новое дело о якобы связях сторонников независимости испанского региона с РФ, которое ранее было прекращено. Судья, среди прочего, считает, что если бы процесс отделения Каталонии провалился, что и произошло, само существование конфликта и последующая дестабилизация страны-члена НАТО уже представляли собой заметную победу для интересов России. С другой стороны, в случае успешного завершения конфликта Москва "получила бы "черный ход" для дестабилизации всего Европейского союза, как в политическом плане, следуя той же стратегии, что и в случае с Каталонией, так и в экономическом, посредством мошеннического использования криптовалют". 8 февраля европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения. В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС. В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны. После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности. Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании.
https://ria.ru/20240513/kataloniya-1945632346.html
https://ria.ru/20240621/kataloniya-1954532340.html
https://ria.ru/20240619/ispaniya-1954026833.html
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в мире, справки, россия, каталония, испания, карлес пучдемон, европарламент, нато, евросоюз
В мире, Справки, Россия, Каталония, Испания, Карлес Пучдемон, Европарламент, НАТО, Евросоюз
Экс-глава Каталонии подал иск против судьи из Барселоны

Экс-глава Каталонии Пучдемон подал иск против судьи из Барселоны Агирре

© РИА Новости / Тьерри Монасс | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Карлес Пучдемон. Архивное фото
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МАДРИД, 2 июл – РИА Новости. Бывший глава автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон подал иск против судьи из Барселоны Жоакина Агирре, которого он обвиняет в начале незаконного расследования предполагаемых связей сторонников независимости региона с Россией, передает во вторник телеканал TVE.
"Это масштабное, перспективное и вычурное расследование, на которое были потрачены огромные государственные деньги, было продлено", - приводится текст постановления, в котором Агирре обвиняется в служебном злоупотреблении и растрате государственных средств, которые понадобятся для этого расследования.
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Отмечается, что Пучдемон попросил пока отстранить судью от дела о предполагаемых связях с Россией, в рамках которого будут расследоваться преступления, связанные с государственной изменой и растратой государственных средств, в связи с предполагаемыми связями лидеров сторонников независимости с российскими властями.
В конце июня сообщалось, что Агирре решил открыть новое дело о якобы связях сторонников независимости испанского региона с РФ, которое ранее было прекращено. Судья, среди прочего, считает, что если бы процесс отделения Каталонии провалился, что и произошло, само существование конфликта и последующая дестабилизация страны-члена НАТО уже представляли собой заметную победу для интересов России. С другой стороны, в случае успешного завершения конфликта Москва "получила бы "черный ход" для дестабилизации всего Европейского союза, как в политическом плане, следуя той же стратегии, что и в случае с Каталонией, так и в экономическом, посредством мошеннического использования криптовалют".
8 февраля европарламентарии одобрили резолюцию, в которой предостерегли европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе, в частности, утверждается, что евродепутаты крайне обеспокоены предполагаемыми связями между бывшим лидером Каталонии Карлесом Пучдемоном и РФ. ЕП предложил передать дела каталонских евродепутатов в Консультативный комитет для дальнейшего изучения.
В свою очередь Пучдемон раскритиковал резолюцию. Он заявил, что Европарламент превращается в "резонатор для партийных стратегий" отдельных национальных делегаций, вместо того чтобы обеспечивать демократию, основные права и равенство между всеми гражданами ЕС.
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В Каталонии 1 октября 2017 года по инициативе женералитета во главе с Пучдемоном и вопреки позиции испанских властей и решению Конституционного суда состоялся референдум о независимости. На основании результатов голосования (явка составила 43%, 90% проголосовали за) каталонский парламент провозгласил независимость. После этого правительство Испании ввело в автономном сообществе прямое правление и распустило парламент, а ряд членов женералитета, включая Пучдемона, уехали из страны.
После этих событий лидеры каталонского процесса за независимость были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, его соратники Карла Понсати и Тони Комин были избраны в Европарламент, получив тем самым иммунитет евродепутатов. Власти Испании в свою очередь запросили приостановить их депутатскую неприкосновенность, что и было сделано Европарламентом в марте 2021 года. Однако в мае 2022 года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бывшего главы каталонского правительства и его соратников, добивавшихся восстановления депутатской неприкосновенности.
Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Каталонии является исключительно внутренним делом Испании.
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