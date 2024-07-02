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В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы - РИА Новости, 02.07.2024
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11:48 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/pshenitsa-1956825649.html
В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы
В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы - РИА Новости, 02.07.2024
В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы
Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:48
2024-07-02T11:48
зерноградский район
ростовская область
астраханская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
пшеница
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии. "При установлении карантинного фитосанитарного состояния партии пшеницы (62,8 тысячи тонн), хранящейся на складе юридического лица в Зерноградском районе, выявлено заражение опасным карантинным объектом - амброзией полыннолистной", - говорится в сообщении. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований. Зараженная партия пшеницы направлена на переработку на предприятие, использующее "технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности". Амброзия полыннолистная относится к категории карантинных сорняков. Он наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции. Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений. Попадая в почву, сорняк развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Если в какой-либо подкарантинной продукции обнаруживается присутствие амброзии, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет.
https://ria.ru/20240627/salmonella-1955962468.html
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зерноградский район
ростовская область
астраханская область
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зерноградский район, ростовская область, астраханская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), пшеница
Зерноградский район, Ростовская область, Астраханская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Пшеница
В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы

В Ростовской области выявили крупную партию пшеницы с амброзией полыннолистной

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерна пшеницы . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии.
"При установлении карантинного фитосанитарного состояния партии пшеницы (62,8 тысячи тонн), хранящейся на складе юридического лица в Зерноградском районе, выявлено заражение опасным карантинным объектом - амброзией полыннолистной", - говорится в сообщении.
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Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований. Зараженная партия пшеницы направлена на переработку на предприятие, использующее "технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности".
Амброзия полыннолистная относится к категории карантинных сорняков. Он наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции. Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений. Попадая в почву, сорняк развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы.
Если в какой-либо подкарантинной продукции обнаруживается присутствие амброзии, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет.
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Зерноградский районРостовская областьАстраханская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Пшеница
 
 
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