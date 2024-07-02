https://ria.ru/20240702/pshenitsa-1956825649.html

В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы

В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы - РИА Новости, 02.07.2024

В Ростовской области выявили крупную партию зараженной пшеницы

Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:48

2024-07-02T11:48

2024-07-02T11:48

зерноградский район

ростовская область

астраханская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

пшеница

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Специалисты выявили в Зерноградском районе Ростовской области крупную партию пшеницы, зараженной амброзией полыннолистной, сообщает Россельхознадзор по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии. "При установлении карантинного фитосанитарного состояния партии пшеницы (62,8 тысячи тонн), хранящейся на складе юридического лица в Зерноградском районе, выявлено заражение опасным карантинным объектом - амброзией полыннолистной", - говорится в сообщении. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований. Зараженная партия пшеницы направлена на переработку на предприятие, использующее "технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности". Амброзия полыннолистная относится к категории карантинных сорняков. Он наносит непоправимый вред здоровью людей, вызывая стойкие аллергические реакции. Семена амброзии могут распространяться с семенами культурных растений. Попадая в почву, сорняк развивает мощную надземную массу и корневую систему, за счет чего угнетаются культурные растения, резко снижается плодородие почвы. Если в какой-либо подкарантинной продукции обнаруживается присутствие амброзии, ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Карантинный сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, пролежавшие в земле семена амброзии способны к дальнейшему развитию даже через 40 лет.

https://ria.ru/20240627/salmonella-1955962468.html

https://ria.ru/20231123/pshenitsa-1911239839.html

зерноградский район

ростовская область

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зерноградский район, ростовская область, астраханская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), пшеница