Рейтинг@Mail.ru
В Мавритании начались протесты после президентских выборов - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/protesty-1956904701.html
В Мавритании начались протесты после президентских выборов
В Мавритании начались протесты после президентских выборов - РИА Новости, 02.07.2024
В Мавритании начались протесты после президентских выборов
Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:25
2024-07-02T16:25
в мире
мавритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149981/79/1499817903_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4a4fb497a71c9029dc99ad0356893202.jpg
КАИР, 2 июл - РИА Новости. Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar. Президентские выборы в Мавритании состоялись 29 июня. По данным избирательной комиссии, явка составила 55,3%. На выборах победил действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, набравший 56,1% голосов и таким образом переизбранный на второй срок. По информации источников агентства, протесты случились в ночь на вторник в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге страны. Сообщается, что на фоне протестов власти Мавритании отключили интернет на мобильных телефонах. Издание Sahara Medias пишет, что в Нуакшоте были зафиксированы беспорядки и вандализм.
https://ria.ru/20240702/keniya-1956858328.html
мавритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149981/79/1499817903_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_08d01f0922b1906f202e3ab89aff748e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мавритания
В мире, Мавритания
В Мавритании начались протесты после президентских выборов

Протесты произошли в нескольких городах Мавритании после президентских выборов

CC BY-SA 3.0 / Alexandra Pugachevsky / Нуакшот, Мавритания
Нуакшот, Мавритания - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
CC BY-SA 3.0 / Alexandra Pugachevsky /
Нуакшот, Мавритания. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 июл - РИА Новости. Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar.
Президентские выборы в Мавритании состоялись 29 июня. По данным избирательной комиссии, явка составила 55,3%. На выборах победил действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, набравший 56,1% голосов и таким образом переизбранный на второй срок.
По информации источников агентства, протесты случились в ночь на вторник в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге страны.
Сообщается, что на фоне протестов власти Мавритании отключили интернет на мобильных телефонах.
Издание Sahara Medias пишет, что в Нуакшоте были зафиксированы беспорядки и вандализм.
Новая волна протестов в Кении - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Кении снова вспыхнули протесты
Вчера, 13:54
 
В миреМавритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала