https://ria.ru/20240702/protesty-1956904701.html
В Мавритании начались протесты после президентских выборов
В Мавритании начались протесты после президентских выборов - РИА Новости, 02.07.2024
В Мавритании начались протесты после президентских выборов
Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:25
2024-07-02T16:25
2024-07-02T16:25
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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar. Президентские выборы в Мавритании состоялись 29 июня. По данным избирательной комиссии, явка составила 55,3%. На выборах победил действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, набравший 56,1% голосов и таким образом переизбранный на второй срок. По информации источников агентства, протесты случились в ночь на вторник в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге страны. Сообщается, что на фоне протестов власти Мавритании отключили интернет на мобильных телефонах. Издание Sahara Medias пишет, что в Нуакшоте были зафиксированы беспорядки и вандализм.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мавритания
В Мавритании начались протесты после президентских выборов
Протесты произошли в нескольких городах Мавритании после президентских выборов
КАИР, 2 июл - РИА Новости.
Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar
.
Президентские выборы в Мавритании состоялись 29 июня. По данным избирательной комиссии, явка составила 55,3%. На выборах победил действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, набравший 56,1% голосов и таким образом переизбранный на второй срок.
По информации источников агентства, протесты случились в ночь на вторник в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге страны.
Сообщается, что на фоне протестов власти Мавритании отключили интернет на мобильных телефонах.
Издание Sahara Medias пишет, что в Нуакшоте были зафиксированы беспорядки и вандализм.