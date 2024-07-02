https://ria.ru/20240702/protesty-1956904701.html

В Мавритании начались протесты после президентских выборов

В Мавритании начались протесты после президентских выборов - РИА Новости, 02.07.2024

В Мавритании начались протесты после президентских выборов

Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:25

2024-07-02T16:25

2024-07-02T16:25

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мавритания

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КАИР, 2 июл - РИА Новости. Протесты произошли в ряде городов Мавритании после президентских выборов, власти отключили мобильный интернет, передает мавританское агентство Al Akhbar. Президентские выборы в Мавритании состоялись 29 июня. По данным избирательной комиссии, явка составила 55,3%. На выборах победил действующий президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани, набравший 56,1% голосов и таким образом переизбранный на второй срок. По информации источников агентства, протесты случились в ночь на вторник в мавританской столице Нуакшоте, Нуадибу и нескольких городах на юге страны. Сообщается, что на фоне протестов власти Мавритании отключили интернет на мобильных телефонах. Издание Sahara Medias пишет, что в Нуакшоте были зафиксированы беспорядки и вандализм.

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в мире, мавритания