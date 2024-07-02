Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 02.07.2024 (обновлено: 13:43 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе - РИА Новости, 02.07.2024
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе
Художественные произведения не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если в них это неотъемлемая часть замысла, рассказал глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:33
2024-07-02T13:43
павел крашенинников
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_297c2bc6d9812c1e508e588291f9481d.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Художественные произведения не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если в них это неотъемлемая часть замысла, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании комитета."Для произведений искусства или литературы особый режим, произведения не попадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла", — сказал он. По словам депутата, перечень литературы, подлежащей маркировке, составит Министерство культуры. Речь идет о произведениях, обнародованных после 1 августа 1990 года. На те, что опубликованы до этой даты, запрет распространяться не будет.В конце мая 2023 года Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков, вносящих поправки в Уголовный кодекс и КоАП. Среди прочего за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках и нарушением требований о маркировке предлагается штрафовать в размере до 600 тысяч рублей. Второе чтение запланировано на 30 июля.
https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155522/50/1555225057_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_cad38eb1dcebdc2b056a7c6a86c1deaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел крашенинников, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия
Павел Крашенинников, Госдума РФ, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Россия
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе

Литература не попадет под запрет пропаганды наркотиков, если они часть замысла

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Библиотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Художественные произведения не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если в них это неотъемлемая часть замысла, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании комитета.
"Для произведений искусства или литературы особый режим, произведения не попадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла", — сказал он.
По словам депутата, перечень литературы, подлежащей маркировке, составит Министерство культуры. Речь идет о произведениях, обнародованных после 1 августа 1990 года. На те, что опубликованы до этой даты, запрет распространяться не будет.
В конце мая 2023 года Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков, вносящих поправки в Уголовный кодекс и КоАП. Среди прочего за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках и нарушением требований о маркировке предлагается штрафовать в размере до 600 тысяч рублей. Второе чтение запланировано на 30 июля.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Комитет Госдумы объяснил, когда допустимо упоминать наркотики в литературе
27 мая, 18:55
 
Павел КрашенинниковГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала