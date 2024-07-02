https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html

В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе

В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе - РИА Новости, 02.07.2024

В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе

Художественные произведения не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если в них это неотъемлемая часть замысла, рассказал глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:33

2024-07-02T12:33

2024-07-02T13:43

павел крашенинников

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

россия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Художественные произведения не попадут под запрет пропаганды наркотиков, если в них это неотъемлемая часть замысла, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании комитета."Для произведений искусства или литературы особый режим, произведения не попадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неделимую часть художественного замысла", — сказал он. По словам депутата, перечень литературы, подлежащей маркировке, составит Министерство культуры. Речь идет о произведениях, обнародованных после 1 августа 1990 года. На те, что опубликованы до этой даты, запрет распространяться не будет.В конце мая 2023 года Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков, вносящих поправки в Уголовный кодекс и КоАП. Среди прочего за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках и нарушением требований о маркировке предлагается штрафовать в размере до 600 тысяч рублей. Второе чтение запланировано на 30 июля.

https://ria.ru/20240527/gosduma-1948744526.html

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павел крашенинников, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), россия