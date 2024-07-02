https://ria.ru/20240702/proekt-1956950175.html

Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями

Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями - РИА Новости, 02.07.2024

Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями

Госдума может рассмотреть 4 июля в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:13

2024-07-02T19:13

2024-07-02T19:13

общество

андрей картаполов

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума может рассмотреть 4 июля в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета, сообщил источник в ГД журналистам. "ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 ИЮЛЯ. О взаимодействии военкоматов с работодателями – первое чтение (№ 646824-8 "О внесении изменений в статьи 4 и 8.1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе")", - написал источник. Ранее Кабмин РФ поддержал данный законопроект, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". "В частности, законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - Реестр воинского учета", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20240628/kontraktniki-1956099846.html

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общество, андрей картаполов, госдума рф