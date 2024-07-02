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Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями
Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями - РИА Новости, 02.07.2024
Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями
Госдума может рассмотреть 4 июля в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:13
2024-07-02T19:13
2024-07-02T19:13
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андрей картаполов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума может рассмотреть 4 июля в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета, сообщил источник в ГД журналистам. "ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 ИЮЛЯ. О взаимодействии военкоматов с работодателями – первое чтение (№ 646824-8 "О внесении изменений в статьи 4 и 8.1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе")", - написал источник. Ранее Кабмин РФ поддержал данный законопроект, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости. Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе". "В частности, законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - Реестр воинского учета", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, андрей картаполов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Источник: ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями
ГД рассмотрит проект о координации военкоматов с работодателями через реестр
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума может рассмотреть 4 июля в первом чтении законопроект о взаимодействии военкоматов с организациями, в которых работают военнообязанные, в том числе с помощью реестра воинского учета, сообщил источник в ГД журналистам.
"ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4 ИЮЛЯ. О взаимодействии военкоматов с работодателями – первое чтение (№ 646824-8 "О внесении изменений в статьи 4 и 8.1 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе")", - написал источник.
Ранее Кабмин РФ поддержал данный законопроект, копия проекта отзыва есть в распоряжении РИА Новости.
Автором законопроекта выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов
. Изменения предлагается внести в закон "О воинской обязанности и военной службе".
"В частности, законопроект направлен на уточнение положений, регламентирующих информационное взаимодействие военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие на воинском учете, а также не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете, и предлагает такое взаимодействие организовать, в том числе посредством государственной информационной системы - Реестр воинского учета", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.