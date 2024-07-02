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В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет - РИА Новости, 02.07.2024
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17:55 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/proekt-1956935202.html
В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет
В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет - РИА Новости, 02.07.2024
В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет
Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
общество
авто
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 23 федерального закона "О безопасности дорожного движения". "Проектом федерального закона... предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медицинское освидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что введение повторного медосвидетельствования в 80 лет поможет выявить заболевания, которые могут повлиять на способность управлять автомобилем: это, в частности, деменция, сердечные болезни. Такая мера снизит риск ДТП. "Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" повторно проходить медицинское освидетельствование необходимо только в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия (10 лет), либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20240624/voditelskie_prava-1954937553.html
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общество, авто, владислав даванков, госдума рф
Общество, Авто, Владислав Даванков, Госдума РФ
В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет

В ГД внесли проект об обязательном медосвидетельствовании водителей после 80 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в статью 23 федерального закона "О безопасности дорожного движения".
"Проектом федерального закона... предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медицинское освидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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В ней отмечается, что введение повторного медосвидетельствования в 80 лет поможет выявить заболевания, которые могут повлиять на способность управлять автомобилем: это, в частности, деменция, сердечные болезни. Такая мера снизит риск ДТП.
"Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" повторно проходить медицинское освидетельствование необходимо только в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия (10 лет), либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - уточняется в документе.
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