https://ria.ru/20240702/proekt-1956935202.html

В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет

В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет - РИА Новости, 02.07.2024

В ГД внесли проект о повторном освидетельствовании водителей после 80 лет

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:55

2024-07-02T17:55

2024-07-02T17:55

общество

авто

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 23 федерального закона "О безопасности дорожного движения". "Проектом федерального закона... предлагается обязать граждан, достигших 80 лет, повторно проходить медицинское освидетельствование для определения наличия или отсутствия медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что введение повторного медосвидетельствования в 80 лет поможет выявить заболевания, которые могут повлиять на способность управлять автомобилем: это, в частности, деменция, сердечные болезни. Такая мера снизит риск ДТП. "Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" повторно проходить медицинское освидетельствование необходимо только в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия (10 лет), либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20240624/voditelskie_prava-1954937553.html

https://ria.ru/20240610/shtraf-1951842212.html

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общество, авто, владислав даванков, госдума рф