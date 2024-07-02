https://ria.ru/20240702/proekt-1956908175.html

Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления

Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления - РИА Новости, 02.07.2024

Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления

Правительство РФ не поддерживает в представленной редакции и предлагает доработать законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:33

2024-07-02T16:33

2024-07-02T16:50

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает в представленной редакции и предлагает доработать законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, следует из проекта отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости."С учетом изложенного законопроект в представленной редакции нуждается в доработке", - сказано в документе.В документе отмечается, что предлагаемое законопроектом установление необоснованно широкого перечня преступлений, за совершение которых предусматривается ответственность, переводит институт прекращения гражданства Российской Федерации в уголовно-правовую плоскость, в результате чего прекращение гражданства становится дополнительной формой ответственности за совершение преступления.В январе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России: в список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.В документе упомянуты статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС; неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга; уничтожении либо повреждении воинских захоронений или памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества; публичных призывах к экстремизму; возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны. Также предлагается лишать гражданства за участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций против России; уклонение от военной службы; надругательство над гербом или флагом России; несоблюдение закона об иноагентах; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитацию нацизма; применении насилия в отношении представителя власти.

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https://ria.ru/20240702/dannye-1956884311.html

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россия, правительство рф, госдума рф