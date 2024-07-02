Рейтинг@Mail.ru
Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 02.07.2024 (обновлено: 16:50 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/proekt-1956908175.html
Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления
Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления - РИА Новости, 02.07.2024
Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления
Правительство РФ не поддерживает в представленной редакции и предлагает доработать законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:33
2024-07-02T16:50
россия
правительство рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949483287_0:249:3078:1980_1920x0_80_0_0_de115863fa3847f1f7fd9a0faa3e3f1b.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает в представленной редакции и предлагает доработать законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, следует из проекта отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости."С учетом изложенного законопроект в представленной редакции нуждается в доработке", - сказано в документе.В документе отмечается, что предлагаемое законопроектом установление необоснованно широкого перечня преступлений, за совершение которых предусматривается ответственность, переводит институт прекращения гражданства Российской Федерации в уголовно-правовую плоскость, в результате чего прекращение гражданства становится дополнительной формой ответственности за совершение преступления.В январе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России: в список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.В документе упомянуты статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС; неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга; уничтожении либо повреждении воинских захоронений или памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества; публичных призывах к экстремизму; возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны. Также предлагается лишать гражданства за участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций против России; уклонение от военной службы; надругательство над гербом или флагом России; несоблюдение закона об иноагентах; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитацию нацизма; применении насилия в отношении представителя власти.
https://ria.ru/20240624/konfiskatsiya-1954950550.html
https://ria.ru/20240702/dannye-1956884311.html
https://ria.ru/20240702/proekt-1956865376.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949483287_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c8ef4eed824726ea4207e6b781111ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, правительство рф, госдума рф
Россия, Правительство РФ, Госдума РФ
Правительство не поддержало лишение гражданства за тяжкие преступления

Правительство не поддержало проект о лишении гражданства за тяжкие преступления

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаседание правительства
Заседание правительства - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Заседание правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ не поддерживает в представленной редакции и предлагает доработать законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, следует из проекта отзыва, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"С учетом изложенного законопроект в представленной редакции нуждается в доработке", - сказано в документе.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции
24 июня, 06:03
В документе отмечается, что предлагаемое законопроектом установление необоснованно широкого перечня преступлений, за совершение которых предусматривается ответственность, переводит институт прекращения гражданства Российской Федерации в уголовно-правовую плоскость, в результате чего прекращение гражданства становится дополнительной формой ответственности за совершение преступления.
В январе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России: в список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В ГД поддержали исключение данных о месте рождения из кредитной истории
Вчера, 15:16
В документе упомянуты статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС; неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга; уничтожении либо повреждении воинских захоронений или памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества; публичных призывах к экстремизму; возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны. Также предлагается лишать гражданства за участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций против России; уклонение от военной службы; надругательство над гербом или флагом России; несоблюдение закона об иноагентах; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитацию нацизма; применении насилия в отношении представителя власти.
Арсенал, изъятый у украинских диверсантов в Брянской области. Кадр видео
Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО
Вчера, 14:26
 
РоссияПравительство РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала