https://ria.ru/20240702/proekt-1956864189.html

Правительство поддержало проект о защите прав пользователей онлайн-подписок

Правительство поддержало проект о защите прав пользователей онлайн-подписок - РИА Новости, 02.07.2024

Правительство поддержало проект о защите прав пользователей онлайн-подписок

Кабмин РФ поддержал при условии доработки проект о защите прав пользователей онлайн-подписок, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:22

2024-07-02T14:22

2024-07-02T14:22

общество

технологии

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кабмин РФ поддержал при условии доработки проект о защите прав пользователей онлайн-подписок, следует из проекта отзыва, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в проекте отзыва кабмина. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой отмечал, что законопроект направлен на регулирование в сфере платных цифровых подписок (например, на музыкальные и видеосервисы) и защиту прав пользователей. Согласно законопроекту, предполагается ввести норму об уведомлении пользователей не менее чем за сутки о списании средств за подписку. Также в уведомлении нужно будет направлять информацию о дате списания платежа и о том, как прекратить подписку. Более того, должна содержаться ссылка на платформу, где можно отказаться от подписки. Полномочиями по контролю предлагается наделить Роскомнадзор. Законопроектом также предлагается запретить торговым площадкам списывать деньги с карт, данные которых были удалены из личного кабинета до момента покупки товара. В случае списания денежных средств без уведомления потребителя продавец будет обязан их вернуть, отметил ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов. Авторами межфракционной инициативы стали депутаты Госдумы Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Антон Немкин, Владислав Даванков, Дмитрий Гусев, Антон Ткачев, Дмитрий Кузнецов, Ирина Филатова и Андрей Свинцов.

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общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия