https://ria.ru/20240702/proekt-1956784401.html

ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд - РИА Новости, 02.07.2024

ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд

Госдума может на пленарном заседании 4 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий депутатов ГД и сенаторов за несогласованный выезд... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:34

2024-07-02T08:34

2024-07-02T08:34

политика

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума может на пленарном заседании 4 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий депутатов ГД и сенаторов за несогласованный выезд за границу, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. "Сегодня на заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу. Есть предложение включить его в повестку пленарного заседания уже в этот четверг, 4 июля, для рассмотрения в первом чтении", - написал Пискарев.

https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html

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политика, россия, василий пискарев, госдума рф