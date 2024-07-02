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ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд
ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд - РИА Новости, 02.07.2024
ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд
Госдума может на пленарном заседании 4 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий депутатов ГД и сенаторов за несогласованный выезд... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:34
2024-07-02T08:34
2024-07-02T08:34
политика
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума может на пленарном заседании 4 июля рассмотреть в первом чтении законопроект о прекращении полномочий депутатов ГД и сенаторов за несогласованный выезд за границу, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. "Сегодня на заседании Совета Госдумы обсудим наш законопроект о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы и сенатора РФ за несогласованный выезд за границу. Есть предложение включить его в повестку пленарного заседания уже в этот четверг, 4 июля, для рассмотрения в первом чтении", - написал Пискарев.
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политика, россия, василий пискарев, госдума рф
Политика, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
ГД может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд
ГД 4 июля может рассмотреть проект о лишении мандатов за несогласованный выезд