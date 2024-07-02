Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса" - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 02.07.2024 (обновлено: 22:38 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/prigovor-1956977955.html
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса" - РИА Новости, 02.07.2024
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"
Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:37
2024-07-02T22:38
москва
роскосмос
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Шишанов Анатолий Васильевич получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года", - сказали в суде. Там добавили, что его пособник Олег получил 4 года колонии. Оба взяты под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20240624/migratsiya-1954958265.html
https://ria.ru/20240702/vzyatki-1956956871.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, роскосмос, общество
Москва, Роскосмос, Общество
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"

Экс-главу НИИ точных приборов "Роскосмоса" приговорили к 5 годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Шишанов Анатолий Васильевич получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года", - сказали в суде.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Приморье возбудили дело против экс-главы управления по вопросам миграции
24 июня, 08:38
Там добавили, что его пособник Олег получил 4 года колонии.
Оба взяты под стражу в зале суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На Кубани экс-главе отдела Роспотребнадзора дали срок за взятки
Вчера, 19:57
 
МоскваРоскосмосОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала