https://ria.ru/20240702/prigovor-1956977955.html
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса" - РИА Новости, 02.07.2024
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"
Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T22:37
2024-07-02T22:37
2024-07-02T22:38
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Шишанов Анатолий Васильевич получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года", - сказали в суде. Там добавили, что его пособник Олег получил 4 года колонии. Оба взяты под стражу в зале суда.
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москва, роскосмос, общество
Москва, Роскосмос, Общество
Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"
Экс-главу НИИ точных приборов "Роскосмоса" приговорили к 5 годам колонии
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.
"Шишанов Анатолий Васильевич получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года", - сказали в суде.
Там добавили, что его пособник Олег получил 4 года колонии.
Оба взяты под стражу в зале суда.