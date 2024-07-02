https://ria.ru/20240702/prigovor-1956977955.html

Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"

Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса" - РИА Новости, 02.07.2024

Суд вынес приговор экс-главе одного из НИИ "Роскосмоса"

Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T22:37

2024-07-02T22:37

2024-07-02T22:38

москва

роскосмос

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии экс-главу НИИ точных приборов (входит в корпорацию "Роскосмос") Анатолия Шушарова за злоупотребление полномочиями, сообщили РИА Новости в суде. "Шишанов Анатолий Васильевич получил 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на 2 года", - сказали в суде. Там добавили, что его пособник Олег получил 4 года колонии. Оба взяты под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20240624/migratsiya-1954958265.html

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москва, роскосмос, общество