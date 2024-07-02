https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ
Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:17
2024-07-02T14:17
2024-07-02T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
франция
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана… Суд заочно приговорил Куэсту к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с июля 2022 по февраль 2024 года Куэста в составе 28-й отдельной механизированной бригады "имени Рыцарей Зимнего похода" принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. Его вознаграждение превысило 900 тысяч рублей. Куэста признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
https://ria.ru/20240702/bloknot-1956772215.html
https://ria.ru/20240624/svo-1955043799.html
донецкая народная республика
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, франция, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Франция, Происшествия
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ
В ДНР воевавшему за ВСУ французскому наемнику заочно дали 14 лет колонии