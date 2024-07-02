https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html

В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ

В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:17

2024-07-02T14:17

2024-07-02T14:17

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

франция

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана… Суд заочно приговорил Куэсту к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с июля 2022 по февраль 2024 года Куэста в составе 28-й отдельной механизированной бригады "имени Рыцарей Зимнего похода" принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. Его вознаграждение превысило 900 тысяч рублей. Куэста признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

https://ria.ru/20240702/bloknot-1956772215.html

https://ria.ru/20240624/svo-1955043799.html

донецкая народная республика

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, франция, происшествия