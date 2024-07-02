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В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ
Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:17
2024-07-02T14:17
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
франция
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана… Суд заочно приговорил Куэсту к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре. В суде было установлено, что с июля 2022 по февраль 2024 года Куэста в составе 28-й отдельной механизированной бригады "имени Рыцарей Зимнего похода" принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. Его вознаграждение превысило 900 тысяч рублей. Куэста признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
https://ria.ru/20240702/bloknot-1956772215.html
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донецкая народная республика, украина, франция, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Франция, Происшествия
В ДНР заочно вынесли приговор французскому наемнику, воевавшему за ВСУ

В ДНР воевавшему за ВСУ французскому наемнику заочно дали 14 лет колонии

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии наемника из Франции, воевавшего на стороне Украины, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Французской Республики Куэсты Хьюго Джулиана… Суд заочно приговорил Куэсту к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с конфискацией имущества, равного сумме полученного им вознаграждения ", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.
Российский военный о блокноте испаноговорящего наемника - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
На позициях ВСУ нашли блокнот испаноговорящего наемника
03:52
В суде было установлено, что с июля 2022 по февраль 2024 года Куэста в составе 28-й отдельной механизированной бригады "имени Рыцарей Зимнего похода" принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. Его вознаграждение превысило 900 тысяч рублей.
Куэста признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Еще один эстонский наемник, воевавший за ВСУ, убит под Луганском, пишут СМИ
24 июня, 13:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаФранцияПроисшествия
 
 
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