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Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага
Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага - РИА Новости, 02.07.2024
Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага
Химкинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Калужской области, который поджег российский флаг и собирался воевать в другой стране,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:41
2024-07-02T10:41
2024-07-02T10:42
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Химкинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Калужской области, который поджег российский флаг и собирался воевать в другой стране, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале. В суде было установлено, что 24 сентября 2023 года Михаил Ищенко в состоянии алкогольного опьянения подпалил флаг России у входа в спортивный комплекс в Химках. Кроме того, 27-летний житель Калужской области намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства. "Химкинский городской суд… назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующих в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе. Уточняется, что он был признан виновным по трем статьям УК РФ: надругательство над государственным флагом РФ, хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти, приготовление к участию в военных действиях на территории иностранного государства.
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происшествия, россия, калужская область, московская область (подмосковье), химкинский городской суд
Происшествия, Россия, Калужская область, Московская область (Подмосковье), Химкинский городской суд
Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага
Житель Калужской области получил десять лет колонии за поджог российского флага