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Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага

Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага - РИА Новости, 02.07.2024

Жителя Калужской области осудили за поджог российского флага

Химкинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Калужской области, который поджег российский флаг и собирался воевать в другой стране,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:41

2024-07-02T10:41

2024-07-02T10:42

происшествия

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калужская область

московская область (подмосковье)

химкинский городской суд

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Химкинский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Калужской области, который поджег российский флаг и собирался воевать в другой стране, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале. В суде было установлено, что 24 сентября 2023 года Михаил Ищенко в состоянии алкогольного опьянения подпалил флаг России у входа в спортивный комплекс в Химках. Кроме того, 27-летний житель Калужской области намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства. "Химкинский городской суд… назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием первых 2 лет в тюрьме и последующих в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в релизе. Уточняется, что он был признан виновным по трем статьям УК РФ: надругательство над государственным флагом РФ, хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти, приготовление к участию в военных действиях на территории иностранного государства.

https://ria.ru/20240511/znamya-1945216797.html

россия

калужская область

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, калужская область, московская область (подмосковье), химкинский городской суд