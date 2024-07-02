https://ria.ru/20240702/preparat-1956889923.html
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы - РИА Новости, 02.07.2024
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
Препарат на основе радия-223, который предназначен для терапии у пациентов с раком предстательной железы с метастатическим поражением костей, зарегистрирован в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:36
2024-07-02T15:36
2024-07-02T15:36
общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Препарат на основе радия-223, который предназначен для терапии у пациентов с раком предстательной железы с метастатическим поражением костей, зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. "Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФМБА России получил регистрацию на препарат на основе радия-223 хлорида. Препарат применяют для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей", - говорится в сообщении. Препарат зарекомендовал себя как инновационный метод лечения пациентов с этим заболеванием, отметили в ведомстве. Он избирательно накапливается в костной ткани, воздействует на метастатические очаги и минимизирует повреждение здоровых окружающих тканей, пояснили в пресс-службе. Все доклинические и клинические исследования проведены на базах ведущих мировых центров, эффективность препарата подтверждена, подчеркнули в ФМБА. Регистрация отечественного препарата позволит увеличить доступность данной методики лечения для граждан России, уточнили в ведомстве. В настоящее время качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях - там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака. Поэтому радий-223 часто образно называют "убийцей метастазов".
https://ria.ru/20230929/preparat-1899547258.html
https://ria.ru/20240702/minzdrav-1956824922.html
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общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
В России зарегистрировали препарат для лечения рака предстательной железы
ФМБА зарегистрировало в России препарат для лечения рака предстательной железы
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Препарат на основе радия-223, который предназначен для терапии у пациентов с раком предстательной железы с метастатическим поражением костей, зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФМБА
России получил регистрацию на препарат на основе радия-223 хлорида. Препарат применяют для радионуклидной терапии у пациентов с кастрационно-резистентным раком предстательной железы с метастатическим поражением костей", - говорится в сообщении.
Препарат зарекомендовал себя как инновационный метод лечения пациентов с этим заболеванием, отметили в ведомстве. Он избирательно накапливается в костной ткани, воздействует на метастатические очаги и минимизирует повреждение здоровых окружающих тканей, пояснили в пресс-службе.
Все доклинические и клинические исследования проведены на базах ведущих мировых центров, эффективность препарата подтверждена, подчеркнули в ФМБА.
Регистрация отечественного препарата позволит увеличить доступность данной методики лечения для граждан России, уточнили в ведомстве.
В настоящее время качественный скачок в лечении большого числа онкологических заболеваний связывают с возможностями адресной терапии с использованием так называемых альфа-излучающих радионуклидов, к которым относится и радий-223. По своим химическим свойствам радий является аналогом кальция, поэтому он накапливается в костных тканях - там, где чаще всего образуются метастазы при разных формах рака. Поэтому радий-223 часто образно называют "убийцей метастазов".