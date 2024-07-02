https://ria.ru/20240702/predpriyatie-1956783407.html

В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие

В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие - РИА Новости, 02.07.2024

В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:17

2024-07-02T08:17

2024-07-02T08:18

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов в Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи", - написал он. О каком именно предприятии идет речь, и где оно расположено, Лысак не уточнил.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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днепропетровская область, в мире, украина