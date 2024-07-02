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В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие
В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие - РИА Новости, 02.07.2024
В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие
Глава Днепропетровской областной военной администрации Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:17
2024-07-02T08:17
2024-07-02T08:18
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия после ночных взрывов в Telegram-канале. "Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи", - написал он. О каком именно предприятии идет речь, и где оно расположено, Лысак не уточнил.
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днепропетровская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, В мире, Украина
В Днепропетровской области пострадало промышленное предприятие
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия