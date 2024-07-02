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Россия не вмешивается в дела других стран, подчеркнули в миссии в Британии

Россия не вмешивается в дела других стран, подчеркнули в миссии в Британии - РИА Новости, 02.07.2024

Россия не вмешивается в дела других стран, подчеркнули в миссии в Британии

У России в отличие от Запада нет привычки вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, это практика США и их сателлитов, заявили в посольстве РФ в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T06:13

2024-07-02T06:13

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. У России в отличие от Запада нет привычки вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, это практика США и их сателлитов, заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментируя домыслы британских властей о якобы намерении Москвы вмешаться в выборы в стране. "Напоминаем: Россия в отличие от Британии и других западных "цивилизаторов" не имеет обыкновения лезть во внутренние дела других суверенных государств. Манипуляции, социальная инженерия, "цветные революции" и госперевороты - это не наш метод, а практика США и их сателлитов", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. Вместе с этим в посольстве указали на то, что, какая бы из партий не пришла к власти в Британии, "проводимая из-за кулис и с благословения Вашингтона конфронтационная линия в отношении России будет продолжена". "В этом вопросе, объявленном якобы жизненно важным для коллективного Запада, никакого выбора у местных избирателей нет и не предвидится", - добавили в российском диппредставительстве. Ранее газета Times сообщила, что председатель Консервативной партии Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве РФ во всеобщие выборы. До этого австралийский телеканал ABC News сообщил о якобы распространении пятью страницами в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) постов с пророссийской позицией в преддверии выборов. Публикации также якобы выражали поддержку лидеру британской партии Reform UK Найджелу Фаражу, который неоднократно призывал к переговорам с РФ по Украине. По мнению экспертов, деятельность страниц, на которые подписаны в целом около 190 тысяч человек, якобы имеет признаки связи с Россией, при этом их администраторы находятся в Нигерии и Британии. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240319/mid-1934305579.html

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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), мария захарова, facebook