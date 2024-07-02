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Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы

Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы - РИА Новости, 02.07.2024

Миссия в Британии объяснила обвинения в адрес РФ о "вмешательстве" в выборы

Правящие в Великобритании консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы, поскольку им больше нечем привлечь электорат и подпереть РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T06:05

2024-07-02T06:05

2024-07-02T06:06

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правящие в Великобритании консерваторы используют домыслы о якобы намерениях России вмешаться в выборы, поскольку им больше нечем привлечь электорат и подпереть упавшие рейтинги, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. Всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 4 июля. Согласно опросам общественного мнения, правящая партия консерваторов значительно уступает находящимся к ним в оппозиции лейбористам. "Подобные домыслы наглядно иллюстрируют кризис идей, объявший тори "под занавес" их пребывания у власти, - им, похоже, больше совсем нечем привлечь электорат и нечем подпереть рухнувшие рейтинги, кроме старых фальшивок. Поэтому остается строить предположения, чего "хочет" или "не хочет" Россия применительно к итоговым электоральным раскладам. Уверены, что рядовым британцам уже успел наскучить этот утомительный фарс", - заявили в дипмиссии. В посольстве отметили, что подобные инсинуации распространяются, "прежде всего, руководством Консервативной партии, а также подыгрывающими им СМИ". Российское диппредставительство категорически отвергло домыслы о якобы намерении России вмешаться в ход предвыборной кампании в Великобритании. Ранее газета Times сообщила, что председатель Консервативной партии Ричард Холден призвал расследовать заявления о якобы вмешательстве РФ во всеобщие выборы. До этого австралийский телеканал ABC News сообщил о якобы распространении пятью страницами в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) постов с пророссийской позицией в преддверии выборов. Публикации также якобы выражали поддержку лидеру британской партии Reform UK Найджелу Фаражу, который неоднократно призывал к переговорам с РФ по Украине. По мнению экспертов, деятельность страниц, на которые подписаны в целом около 190 тысяч человек, якобы имеет признаки связи с Россией, при этом их администраторы находятся в Нигерии и Британии. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании - утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию". Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231207/rf-1914446451.html

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