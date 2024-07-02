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Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры - РИА Новости, 02.07.2024
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18:04 02.07.2024
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Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры - РИА Новости, 02.07.2024
Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:04
2024-07-02T18:04
надежные люди
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, сообщил глава районной администрации Юра Борсов. Борсов вместе с главами населенных пунктов Чегемского района, руководителями подразделений районной администрации навестил в зоне проведения СВО военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Передана очередная партия гуманитарного груза, сформированная в соответствии с обозначенными во время встреч с нашими бойцами позициями. Это транспортные и технические средства: автомобиль повышенной проходимости, ноутбук, квадрокоптеры, приборы ночного видения, цифровые рации, автозапчасти, значительный запас медикаментов", - написал Борсов в своем Telegram-канале. Кроме того, бойцам переданы и письма от школьников, в которых они выражают уверенность в неизбежной и скорой победе. "Настроение у наших ребят боевое, они полны решимости достичь всех поставленных целей", - подчеркнул глава администрации.
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чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво
Надежные люди, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО

Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры

© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального районаЖители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального района
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, сообщил глава районной администрации Юра Борсов.
Борсов вместе с главами населенных пунктов Чегемского района, руководителями подразделений районной администрации навестил в зоне проведения СВО военнослужащих из Кабардино-Балкарии.
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального районаЖители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального района
1 из 2
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального районаЖители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального района
2 из 2
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального района
1 из 2
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
© Фото : пресс-служба главы администрации Чегемского муниципального района
2 из 2
"Передана очередная партия гуманитарного груза, сформированная в соответствии с обозначенными во время встреч с нашими бойцами позициями. Это транспортные и технические средства: автомобиль повышенной проходимости, ноутбук, квадрокоптеры, приборы ночного видения, цифровые рации, автозапчасти, значительный запас медикаментов", - написал Борсов в своем Telegram-канале.
Кроме того, бойцам переданы и письма от школьников, в которых они выражают уверенность в неизбежной и скорой победе.
"Настроение у наших ребят боевое, они полны решимости достичь всех поставленных целей", - подчеркнул глава администрации.
Мотоцикл, конфискованный судебными приставами из Орловской области и переданный бойцам спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орловские судебные приставы передали для бойцов СВО автомобиль и мотоцикл
Вчера, 13:22
 
Надежные людиЧегемский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)СВО
 
 
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