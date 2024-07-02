https://ria.ru/20240702/pomosch-1956937754.html
Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры - РИА Новости, 02.07.2024
Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:04
2024-07-02T18:04
2024-07-02T18:04
надежные люди
чегемский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, сообщил глава районной администрации Юра Борсов. Борсов вместе с главами населенных пунктов Чегемского района, руководителями подразделений районной администрации навестил в зоне проведения СВО военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Передана очередная партия гуманитарного груза, сформированная в соответствии с обозначенными во время встреч с нашими бойцами позициями. Это транспортные и технические средства: автомобиль повышенной проходимости, ноутбук, квадрокоптеры, приборы ночного видения, цифровые рации, автозапчасти, значительный запас медикаментов", - написал Борсов в своем Telegram-канале. Кроме того, бойцам переданы и письма от школьников, в которых они выражают уверенность в неизбежной и скорой победе. "Настроение у наших ребят боевое, они полны решимости достичь всех поставленных целей", - подчеркнул глава администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво
Надежные люди, Чегемский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО
НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, сообщил глава районной администрации Юра Борсов.
Борсов вместе с главами населенных пунктов Чегемского района, руководителями подразделений районной администрации навестил в зоне проведения СВО
военнослужащих из Кабардино-Балкарии.
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
1 из 2
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
2 из 2
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
1 из 2
Жители Чегемского района КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры
2 из 2
"Передана очередная партия гуманитарного груза, сформированная в соответствии с обозначенными во время встреч с нашими бойцами позициями. Это транспортные и технические средства: автомобиль повышенной проходимости, ноутбук, квадрокоптеры, приборы ночного видения, цифровые рации, автозапчасти, значительный запас медикаментов", - написал Борсов в своем Telegram-канале.
Кроме того, бойцам переданы и письма от школьников, в которых они выражают уверенность в неизбежной и скорой победе.
"Настроение у наших ребят боевое, они полны решимости достичь всех поставленных целей", - подчеркнул глава администрации.