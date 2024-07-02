https://ria.ru/20240702/pomosch-1956937754.html

Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры

Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры - РИА Новости, 02.07.2024

Жители КБР привезли бойцам в зону СВО автомобиль и квадрокоптеры

Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:04

2024-07-02T18:04

2024-07-02T18:04

надежные люди

чегемский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

сво

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НАЛЬЧИК, 2 июл – РИА Новости. Жители Чегемского района Кабардино-Балкарии передали бойцам в зону специальной военной операции автомобиль повышенной проходимости, квадрокоптеры и медикаменты, сообщил глава районной администрации Юра Борсов. Борсов вместе с главами населенных пунктов Чегемского района, руководителями подразделений районной администрации навестил в зоне проведения СВО военнослужащих из Кабардино-Балкарии. "Передана очередная партия гуманитарного груза, сформированная в соответствии с обозначенными во время встреч с нашими бойцами позициями. Это транспортные и технические средства: автомобиль повышенной проходимости, ноутбук, квадрокоптеры, приборы ночного видения, цифровые рации, автозапчасти, значительный запас медикаментов", - написал Борсов в своем Telegram-канале. Кроме того, бойцам переданы и письма от школьников, в которых они выражают уверенность в неизбежной и скорой победе. "Настроение у наших ребят боевое, они полны решимости достичь всех поставленных целей", - подчеркнул глава администрации.

https://ria.ru/20240702/pomosch-1956849561.html

чегемский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чегемский район, кабардино-балкарская республика (кбр), сво